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У ЄС шукають шляхи наростити оборонне виробництво: фон дер Ляєн пропонує досвід при боротьбі з COVID-19

Київ • УНН

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель повинен заохочувати європейську оборонну промисловість до консолідації та нарощування виробництва.

Брюссель повинен стимулювати європейську оборонну промисловість до нарощування виробництва та сприяння консолідації, сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times у четвер, попередивши, що "світ став жорсткішим", пише УНН.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія розробляє свою стратегію щодо оборонної промисловості на основі досвіду використання грошей платників податків для стимулювання виробництва вакцин проти COVID-19 і для спільних закупівель газу. 

"У нас дуже фрагментований оборонний ринок, і це необхідно змінити. Яка компетенція Комісії? Це промисловість. Це наш основний бізнес. Ми сприяємо, а не купуємо", - сказала фон дер Ляєн.

Пропозиції в плані Єврокомісії включають використання бюджету ЄС для збільшення фінансування на додаток до спільних контрактів щодо озброєння, підписаних державами-членами, а також гарантії того, що продукцію буде закуплено, повідомили FT представники ЄС.

Як зазначається, план посилення військово-промислового комплексу Європи перед обляччям зростаючих загроз з боку росії має бути оприлюднений цього місяця; його потрібно буде схвалити урядам країн блоку, і, як зауважує видання, деякі з них "можуть протистояти зусиллям Комісії централізувати рішення щодо інвестицій в оборону".

ЄС до кінця року зможе виготовити 1,3 млн снарядів, пріоритет у поставках має надаватися Україні - єврокомісар20.01.24, 14:15 • 58308 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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