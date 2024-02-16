У ЄС шукають шляхи наростити оборонне виробництво: фон дер Ляєн пропонує досвід при боротьбі з COVID-19

Брюссель повинен стимулювати європейську оборонну промисловість до нарощування виробництва та сприяння консолідації, сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times у четвер, попередивши, що "світ став жорсткішим", пише УНН.

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Урсула фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія розробляє свою стратегію щодо оборонної промисловості на основі досвіду використання грошей платників податків для стимулювання виробництва вакцин проти COVID-19 і для спільних закупівель газу.

"У нас дуже фрагментований оборонний ринок, і це необхідно змінити. Яка компетенція Комісії? Це промисловість. Це наш основний бізнес. Ми сприяємо, а не купуємо", - сказала фон дер Ляєн.

Пропозиції в плані Єврокомісії включають використання бюджету ЄС для збільшення фінансування на додаток до спільних контрактів щодо озброєння, підписаних державами-членами, а також гарантії того, що продукцію буде закуплено, повідомили FT представники ЄС.

Як зазначається, план посилення військово-промислового комплексу Європи перед обляччям зростаючих загроз з боку росії має бути оприлюднений цього місяця; його потрібно буде схвалити урядам країн блоку, і, як зауважує видання, деякі з них "можуть протистояти зусиллям Комісії централізувати рішення щодо інвестицій в оборону".

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