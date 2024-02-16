В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19

Брюссель должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и содействию консолидации, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times в четверг, предупредив, что "мир стал жестче", пишет УНН.

Детали

Урсула фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия разрабатывает свою стратегию в отношении оборонной промышленности на основе опыта использования денег налогоплательщиков для стимулирования производства вакцин против COVID-19 и для совместных закупок газа.

"У нас очень фрагментированный оборонный рынок, и это необходимо изменить. Какая компетенция Комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес. Мы способствуем, а не покупаем", - сказала фон дер Ляйен.

Предложения в плане Еврокомиссии включают использование бюджета ЕС для увеличения финансирования в дополнение к совместным контрактам по вооружению, подписанным государствами-членами, а также гарантии того, что продукция будет закуплена, сообщили FT представители ЕС.

Как отмечается, план усиления военно-промышленного комплекса Европы перед лицом растущих угроз со стороны россии должен быть обнародован в этом месяце; его нужно будет одобрить правительствам стран блока, и, как отмечает издание, некоторые из них "могут противостоять усилиям Комиссии централизовать решения по инвестициям в оборону".

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