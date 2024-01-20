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ЕС до конца года сможет изготовить 1,3 млн снарядов, приоритет в поставках должен предоставляться Украине - еврокомиссар

ЕС до конца года сможет изготовить 1,3 млн снарядов, приоритет в поставках должен предоставляться Украине - еврокомиссар

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 12:15  •  16124 просмотра

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По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, ЕС планирует произвести не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов до конца этого года, приоритет в поставках должен предоставляться Украине.

Европейский Союз будет иметь возможность производить не менее 1,3 миллиона снарядов до конца года, заявил в пятницу еврокомиссар Тьерри Бретон, на фоне того, как перед ЕС стоит двойная задача: оказать военную помощь Украине и пополнить свои собственные запасы, пишет УНН со ссылкой на RTBF.

Детали

Во время визита в Таллинн комиссар ЕС по внутреннему рынку и промышленности Бретон заявил, что приоритетом является обеспечение того, чтобы большая часть артиллерийских снарядов, произведенных европейскими компаниями, предназначалась для Украины, которая в течение двух лет воюет против российских войск, которые вторглись в нее.

"Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе, и в агрессивной войне, которую ведет россия в Украине, Европа должна и будет продолжать поддерживать Украину всеми своими средствами", - заявил Бретон.

Выступая вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, Бретон заверил, что ЕС достигнет своей цели по производству одного миллиона снарядов в год в марте или апреле.

Мы продолжим наращивать наши производственные мощности, вероятно, примерно на 1,3-1,4 миллиона до конца этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году

 - сказал Бретон.

Европейский комиссар отказался раскрыть текущие показатели производства, заявив, что это секретные данные.

Имея возможность производить миллион снарядов, мы должны быть уверены, что большая часть из них будет поставляться в Украину как приоритет. Потому что именно здесь существует острая необходимость

- отметил Бретон.

ЕС предлагает внести изменения в Фонд военной помощи Украине на 5 млрд евро - Bloomberg20 январь 2024, 11:19 • 15349 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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EU will be able to produce 1.3 million shells by the end of the year, priority in deliveries should be given to Ukraine - European Commissioner
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