ЕС предлагает внести изменения в Фонд военной помощи Украине на 5 млрд евро - Bloomberg

Внешнеполитическое подразделение Европейского Союза предоставило государствам-членам блока предложение пересмотреть фонд, из которого предоставляется военная поддержка Украине, на фоне того, как ЕС переходит от отправки оружия из существующих запасов к закупке нового, со ссылкой на соответствующий документ 19 января сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В документе Европейской службы внешних дел, как сообщается, излагаются условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине (Ukraine Assistance Fund) с годовым бюджетом около 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), о котором правительства ЕС не смогли договориться.

В соответствии с нынешним механизмом финансирования, известного как Европейский фонд мира (EPF), государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они отправляют Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решения о выделении и выплате средств требуют единодушной поддержки, и существует отставание, которое нужно будет покрыть, отмечает издание.

С момента полномасштабного вторжения рф в Украину почти два года назад было одобрено семь пакетов на общую сумму 3,5 миллиарда евро, а также 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов. Государства-члены спорили относительно ставок возмещения и использования механизма для компенсации закупок, тогда как Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки.

Дипломатические посланники нескольких стран, в том числе Германии, на встрече в среду предположили, что EPF в его нынешнем виде становится менее эффективным, поскольку в будущем больше поставок будет осуществляться за счет закупаемого оружия, а не из существующих запасов.

Другие государства-члены предпочли бы, чтобы фонд помощи был включен в EPF, в то время как некоторые страны хотят продолжать использовать нынешний механизм, как ранее сообщало агентство Bloomberg.

Предложение Европейской службы внешних дел, как отмечается, направлено на примирение различных позиций путем изменения управления фондом, включая фиксирование ставок возмещения и предоставление высшего бонуса для совместных инициатив европейской и украинской промышленности. В проекте говорится, что компенсация за поставки из запасов и при односторонних закупках постепенно будет прекращаться.

Фонд будет иметь два основных "европейских столпа", поддерживаемых через EPF: предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине с помощью совместных закупок через европейскую промышленность и продолжение обучения и оснащения украинских войск. Этот инструмент будет дополнять любую двустороннюю помощь, которую предоставляют государства-члены, пишет издание.

В Европейской службе внешних дел, как указано, предусматривают, что этот фонд будет использован для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и противовоздушной обороне, а также в элементах несмертоносного действия, таких как разминирование, военно-медицинская поддержка и кибербезопасность.

В рамках предложений ЕС должен рассмотреть вопрос об установлении целей с конкретными результатами и графиками, а государства-члены должны указать, как они намерены способствовать их достижению.

Использование неевропейского оборудования и услуг в работе блока по обучению и оснащению украинских войск, например, в составе коалиции F-16, должно рассматриваться в каждом конкретном случае, предусматривает проект.

Дипломат ЕС заявил, что это положение является данью таким странам, как Франция, которые хотят, чтобы фонд тратился прежде всего на промышленность ЕС. Некоторые государства-члены раскритиковали такой подход, утверждая, что оружие для Украины должно поставляться оттуда, где оно доступно на данный момент.

"Необходимо как можно быстрее достичь политического соглашения по предложенной цели по увеличению общего финансового потолка EPF на 5 миллиардов евро, специально предназначенных для Украины", - говорится в документе.

Дальнейшее ежегодное увеличение фонда на сопоставимую сумму может быть предусмотрено до 2027 года, исходя из потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны государств-членов, добавляется в нем.

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