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ЄС пропонує внести зміни до Фонду військової допомоги Україні на 5 млрд євро - Bloomberg

ЄС пропонує внести зміни до Фонду військової допомоги Україні на 5 млрд євро - Bloomberg

Київ • УНН

 • 29362 перегляди

Зовнішньополітичне відомство ЄС запропонувало внести зміни щодо фонду, який пропонує військову допомогу Україні

Зовнішньополітичний підрозділ Європейського Союзу надав державам-членам блоку пропозицію переглянути фонд, з якого надається військова підтримка Україні, на тлі того, як ЄС переходить від відправки зброї з існуючих запасів до закупівлі нової, з посиланням на відповідний документ 19 січня повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У документі Європейської служби зовнішніх справ, як повідомляється, викладаються умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні (Ukraine Assistance Fund) з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), про який уряди ЄС не змогли домовитися.

Відповідно до нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (EPF), держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони відправляють Україні. Обсяг фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів вимагають одностайної підтримки, і існує відставання, яке потрібно буде покрити, зазначає видання.

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну майже два роки тому було схвалено сім пакетів на загальну суму 3,5 мільярдів євро, а також 2 мільярди євро на постачання боєприпасів. Держави-члени сперечалися щодо ставок відшкодування та використання механізму для компенсації закупівель, тоді як Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за постачання.

Дипломатичні посланці кількох країн, у тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що EPF у його нинішньому вигляді стає менш ефективним, оскільки в майбутньому більше поставок здійснюватиметься за рахунок зброї, що закуповується, а не з існуючих запасів.

Інші держави-члени воліли б, щоб фонд допомоги був включений до EPF, у той час, як деякі країни хочуть продовжувати використовувати нинішній механізм, як раніше повідомляло агентство Bloomberg.

Пропозиція Європейської служби зовнішніх справ, як зазначається, спрямована на примирення різних позицій шляхом зміни управління фондом, включаючи фіксування ставок відшкодування та надання вищого бонусу для спільних ініціатив європейської та української промисловості. У проекті йдеться, що компенсація за постачання із запасів та при односторонніх закупівлях поступово припинятиметься.

Фонд матиме два основні "європейські стовпи", що підтримуються через EPF: надання летальної та нелетальної підтримки Україні за допомогою спільних закупівель через європейську промисловість та продовження навчання та оснащення українських військ. Цей інструмент доповнюватиме будь-яку двосторонню допомогу, яку надають держави-члени, пише видання.

У Європейській службі зовнішніх справ, як вказано, передбачають, що цей фонд буде використаний для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та протиповітряній обороні, а також в елементах несмертоносної дії, таких як розмінування, військово-медична підтримка та кібербезпека.

У межах пропозицій ЄС має розглянути питання щодо встановлення цілей з конкретними результатами та графіками, а держави-члени повинні вказати, як вони мають намір сприяти їх досягненню.

Використання неєвропейського обладнання та послуг у роботі блоку з навчання та оснащення українських військ, наприклад, у складі коаліції F-16, має розглядатись у кожному конкретному випадку, передбачає проект.

Дипломат ЄС заявив, що це положення є даниною таким країнам, як Франція, які хочуть, щоб фонд витрачався насамперед на промисловість ЄС. Деякі держави-члени розкритикували такий підхід, стверджуючи, що зброя для України має поставлятися звідти, де вона доступна на даний момент.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної угоди щодо запропонованої мети щодо збільшення загальної фінансової стелі EPF на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України", - ідеться у документі.

Подальше щорічне збільшення фонду на порівнянну суму може бути передбачене до 2027 року, виходячи із потреб України та відповідно до політичних вказівок з боку держав-членів, додається у ньому.

Комісар ЄС прагне нової програми на 3 млрд євро для збільшення оборонного виробництва12.01.24, 11:41 • 27170 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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