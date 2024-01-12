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Комісар ЄС прагне нової програми на 3 млрд євро для збільшення оборонного виробництва

Комісар ЄС прагне нової програми на 3 млрд євро для збільшення оборонного виробництва

Київ • УНН

 • 27170 перегляди

Представник ЄС Тьєррі Бретон оголосив про плани щодо нової програми на 3 млрд євро для збільшення оборонного виробництва

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку та оборони Тьєррі Бретон планує виділення 3 мільярдів євро (3,3 мільярди доларів) на нову програму нарощування виробництва оборонного обладнання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цей крок наголошує на зростаючій ролі блоку з 27 країн в обороні та військовій справі, викликаної війною в Україні, зазначає видання.

Європейська комісія вже виділила 1,5 мільярда євро, але хоче подвоїти цю суму, повідомив Бретон журналістам у четвер, за словами його радника зі зв'язків із громадськістю.

Ми запропонуємо на наступному етапі зробити те саме, що ми зробили не лише з боєприпасами, а й з усіма видами обладнання, яке нам потрібно виготовляти, щоб збільшити виробництво в Європі

- заявив європейський комісар журналістам на іншому брифінгу.

"Ми оприлюднимо це наприкінці лютого", - сказав він.

Відповідно до порядку денного, 27 лютого виконавчий орган ЄС має оголосити європейську оборонно-промислову стратегію та нову європейську програму оборонних інвестицій (EDIP).

Попередня EDIP, створена у 2022 році, дозволяє країнам ЄС об'єднатися для спільних закупівель оборонних спроможностей, розроблених у блоці.

Доповнення

Бретон, який раніше цього тижня торкнувся ідеї Європейського оборонного фонду (EDF) на 100 мільярдів євро, сказав, що це залежатиме від наступної Єврокомісії, яка має бути призначена наприкінці цього року.

"EDF - для наступного мандату. Я не маю наміру пропонувати 100 мільярдів євро на наступні місяці. Це в контексті наступного мандату", - сказав він.

Також раніше цього тижня Бретон наполягав на тому, що блок все ще може досягти своєї мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів, які потім можуть бути відправлені в Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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