ЄС до кінця року зможе виготовити 1,3 млн снарядів, пріоритет у поставках має надаватися Україні - єврокомісар

Європейський Союз матиме можливість виробляти не менше ніж 1,3 мільйона снарядів до кінця року, заявив у п'ятницю єврокомісар Тьєррі Бретон, на тлі того, як перед ЄС постає подвійне завдання: надати військову допомогу Україні та поповнити свої власні запаси, пише УНН з посиланням на RTBF.

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Під час візиту до Таллінна комісар ЄС з внутрішнього ринку та промисловості Бретон заявив, що пріоритетом є забезпечення того, щоб більша частина артилерійських снарядів, вироблених європейськими компаніями, призначалася для України, яка протягом двох років воює проти російських військ, які вторглися до неї.

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде росія в Україні, Європа повинна і продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми засобами", - заявив Бретон.

Виступаючи разом із прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас, Бретон запевнив, що ЄС досягне своєї мети з виробництва одного мільйона снарядів на рік у березні чи квітні.

Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, приблизно на 1,3-1,4 мільйона до кінця цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року

Європейський комісар відмовився розкрити поточні показники виробництва, заявивши, що це є секретні дані.

Маючи можливість виробляти мільйон снарядів, ми повинні бути впевнені, що більша частина з них поставлятиметься в Україну як пріоритет. Тому що саме тут існує гостра необхідність