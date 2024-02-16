Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса
Киев • УНН
Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен объявит свою кандидатуру на второй срок на посту президента Европейской комиссии в начале следующей недели. Инициативы чиновницы способствовать изменению климата в ЕС с помощью сочетания стимулов и регулирования, уже некоторое время встречают падение популярности в собственной политической силе, но привлекает внимание оппонентов, пишет Euractiv и передает УНН.
Детали
На родине, в Германии, экологизация политики ЕС, которую проводит президент Еврокомиссии, сделала ее более популярной среди оппонентов, чем в стане собственной партии - Христианско-демократический союз (ХДС). Тесные отношения с ее родной страной являются даже настолько сложными, что могут оказать давление на фон дер Ляйен, чтобы она приостановила или отказалась от части основной политики Зеленого соглашения для Европы (Договор Рена), если она будет избрана на второй срок.
Ее цель продвигать изменение климата в ЕС посредством сочетания стимулов и регулирования парадоксальным образом сделала ее популярной среди федерального правительства, но меньше среди ее собственного ХДС.
Опрос Forsa в 2023 году показал, что избиратели ХДС поддерживают второй срок для фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии на уровне относительно низких 51 процент. По данным Euractiv, - это не выше показателей среди избирателей Зеленых и Свободной демократической партии.
Владельцы малых и средних предприятий ФРГ имеют критическое отношение к усилению экологического регулирования, - в прошлом месяце, на экономической конференции ХДС, представители промышленности выразили свое разочарование.
Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии (европейской семьи ХДС), открыто выступал за отмену запрета на двигатели внутреннего сгорания. В частности он утверждал, что такая политика нанесла ущерб ведущей автомобильной промышленности Баварии.
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Поскольку ХДС соглашается на неудобства и не отказывает в высшей должности своим представителям, поэтому именно кандидатура фон дер Ляйен, как главного кандидата от ЕНП - является наиболее ожидаемой в понедельник (19 февраля).
Уменьшение бюрократии, конкурентоспособность, новые климатические правила и предостережения относительно иммиграции - это ключевые слова, которые лидер ХДС Фридрихом Мерцем мог бы объявить в понедельник, говорит сказал Иоганнес Линднер из Центра Жака Делора (аналитический центр по теме Европейского Союза).
И госпожа фон дер Ляйен даст понять, что во время своего второго срока она немного больше сосредоточится на приоритетах ХДС
Напомним,
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен поощрять европейскую оборонную промышленность к консолидации и наращиванию производства.
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Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса
Противоречия с немецкими предпринимателями из-за инициатив "Зеленого курса" могут повлиять на программу Урсулы фон дер Ляйен при ее повторном избрании президентом Еврокомиссии.
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