Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP
Киев • УНН
Вице-президент США предупредил, что изоляционизм и отказ от союзников представляет опасность и подрывает стабильность, неявно отвергая мировоззрение Трампа.
Вице-президент США Камала Харрис в пятницу предупредила об опасности роста авторитаризма и изоляционизма в "не столь завуалированном" отвержении мировоззрения и угроз отказаться от гарантий безопасности для союзников по НАТО Дональда Трампа, если он вернется в Белый дом, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Харрис выступила в широкой защите подхода администрации Байдена к глобальным вызовам, особенно в части международной поддержки Украины в войне, которую против нее развязала россия.
Харрис заявила, что Соединенные Штаты не отступят от поддержки демократии и многосторонности, а также защиты международных правил и норм от попытки их подорвать.
"Изоляция - это не обособление, - сказала она. - На самом деле, когда Америка самоизолировалась, угрозы только возросли. В эти неспокойные времена понятно, что Америка не может отступить. Америка должна твердо отстаивать демократию. Мы должны стоять на защите международных правил и норм, и мы должны поддерживать наших союзников".
"Однако в Соединенных Штатах есть люди, которые с этим не согласны, - сказала она. - Они предполагают, что в пользу американского народа изолировать себя от мира, игнорировать совместные договоренности между странами, поддерживать диктаторов, применять репрессивную тактику и отказываться от обязательств перед нашими союзниками в пользу односторонних действий".
"Позвольте мне внести ясность: такое мировоззрение является опасным, дестабилизирующим и действительно недальновидным, - сказала Харрис, не упоминая Трампа по имени. - Такая точка зрения ослабит американцев и подорвет глобальную стабильность и глобальное процветание. Поэтому мы с президентом Байденом отвергаем такую точку зрения".
Харрис заявила, что "священная приверженность администрации Байдена перед НАТО остается железной".
"Представьте, если бы Америка отвернулась от Украины и отказалась от наших союзников по НАТО и наших договорных обязательств. Представьте себе, если бы мы снисходительно отнеслись к (президенту россии владимиру) путину, не говоря уже о том, чтобы подбадривать его", - подчеркнула Харрис.
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Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP
Вице-президент США предупредил, что изоляционизм и отказ от союзников представляет опасность и подрывает стабильность, неявно отвергая мировоззрение Трампа.
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