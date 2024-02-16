Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  96447 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  113937 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  118688 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  154100 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  235143 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  250276 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  214590 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  207621 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  217057 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250274 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP

Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 15:14  •  3733 просмотра

Read in English

Вице-президент США предупредил, что изоляционизм и отказ от союзников представляет опасность и подрывает стабильность, неявно отвергая мировоззрение Трампа.

Вице-президент США Камала Харрис в пятницу предупредила об опасности роста авторитаризма и изоляционизма в "не столь завуалированном" отвержении мировоззрения и угроз отказаться от гарантий безопасности для союзников по НАТО Дональда Трампа, если он вернется в Белый дом, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Харрис выступила в широкой защите подхода администрации Байдена к глобальным вызовам, особенно в части международной поддержки Украины в войне, которую против нее развязала россия. 

Харрис заявила, что Соединенные Штаты не отступят от поддержки демократии и многосторонности, а также защиты международных правил и норм от попытки их подорвать.

"Изоляция - это не обособление, - сказала она. - На самом деле, когда Америка самоизолировалась, угрозы только возросли. В эти неспокойные времена понятно, что Америка не может отступить. Америка должна твердо отстаивать демократию. Мы должны стоять на защите международных правил и норм, и мы должны поддерживать наших союзников".

"Однако в Соединенных Штатах есть люди, которые с этим не согласны, - сказала она. - Они предполагают, что в пользу американского народа изолировать себя от мира, игнорировать совместные договоренности между странами, поддерживать диктаторов, применять репрессивную тактику и отказываться от обязательств перед нашими союзниками в пользу односторонних действий".

"Позвольте мне внести ясность: такое мировоззрение является опасным, дестабилизирующим и действительно недальновидным, - сказала Харрис, не упоминая Трампа по имени. - Такая точка зрения ослабит американцев и подорвет глобальную стабильность и глобальное процветание. Поэтому мы с президентом Байденом отвергаем такую точку зрения".

Харрис заявила, что "священная приверженность администрации Байдена перед НАТО остается железной".

"Представьте, если бы Америка отвернулась от Украины и отказалась от наших союзников по НАТО и наших договорных обязательств. Представьте себе, если бы мы снисходительно отнеслись к (президенту россии владимиру) путину, не говоря уже о том, чтобы подбадривать его", - подчеркнула Харрис.

В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ15 февраля 2024, 16:12 • 19426 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
belii-domБелый дом
natoNATO
myunkhenМюнхен
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Гарріс відкинула світогляд Трампа і вказала, що США не відступляться від захисту України - AP
Harris repudiates Trump worldview and says the US won't back down on Ukraine's defense - AP
Новости по теме

Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP

Вице-президент США предупредил, что изоляционизм и отказ от союзников представляет опасность и подрывает стабильность, неявно отвергая мировоззрение Трампа.

Политика •   •  3733 просмотра
Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP

На границе остановили третий за месяц грузовик с контрабандными сигаретами

После двух предыдущих задержаний был перехвачен уже третий грузовик, который пытался провезти сигареты через украинско-румынскую границу в этом месяце.

Криминал и ЧП •   •  3573 просмотра
На границе остановили третий за месяц грузовик с контрабандными сигаретами

Правительство внесло изменения в постановление о нормах питания военнослужащих

Кабмин внес изменения в нормы питания военнослужащих, чтобы привести их в соответствие с новым законом, который позволяет органам гражданской защиты и подразделениям, которые реагируют на чрезвычайные ситуации за пределами своих баз, также получать питание.

Общество •   •  5544 просмотра
Правительство внесло изменения в постановление о нормах питания военнослужащих

В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил о планах создать в этом году аналог цифрового сервиса "Дія" для государственных служащих, чтобы ускорить их работу и повысить ее качество и прозрачность.

Экономика •   •  5484 просмотра
В этом году планируют создать аналог "Дії" для госслужащих - Шмыгаль

Шестиметровая воронка и сотни уничтоженных деревьев: Госэкоинспекция показала последствия падения российской ракеты на Киевщине

Огромный кратер глубиной 6 метров и шириной 14 метров оставила разрушенная российская ракета в Буче Киевской области, уничтожив 700 деревьев на площади 2 000 квадратных метров.

Война •   •  7867 просмотра
Шестиметровая воронка и сотни уничтоженных деревьев: Госэкоинспекция показала последствия падения российской ракеты на Киевщине

Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита

Премьер-министр Украины объявил, что правительство еженедельно работает с партнерами над привлечением 37 миллиардов долларов США внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета.

Экономика •   •  7193 просмотра
Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита

В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно

Школьники в Сумах, продолжат дистанционное обучение еще на неделю из-за высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Общество •   •  5150 просмотра
В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно

россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен

В результате обстрела российской артиллерией села Волчанские Хутора в Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  8804 просмотра
россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен

В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил, что в первой половине 2024 года Украина сформирует команду для переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Анонсы •   •  7506 просмотра
В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль

россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.

Война •   •  7939 просмотра
россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС