Гарріс відкинула світогляд Трампа і вказала, що США не відступляться від захисту України - AP

Віцепрезидент США Камала Гарріс у п'ятницю попередила про небезпеку зростання авторитаризму та ізоляціонізму в "не настільки завуальованому" відкиданні світогляду та погроз відмовитися від гарантій безпеки для союзників по НАТО Дональда Трампа, якщо він повернеться до Білого дому, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Гарріс виступила у широкому захисті підходу адміністрації Байдена до глобальних викликів, особливо в частині міжнародної підтримки України у війні, яку проти неї розв'язала росія.

Гарріс заявила, що Сполучені Штати не відступлять від підтримки демократії та багатосторонності, а також захисту міжнародних правил і норм від спроби їх підірвати.

"Ізоляція - це не відособлення, - сказала вона. - Насправді, коли Америка самоізолювалася, загрози лише зросли. У ці неспокійні часи зрозуміло, що Америка не може відступити. Америка повинна твердо відстоювати демократію. Ми повинні стояти на захисті міжнародних правил і норм, і ми повинні підтримувати наших союзників".

"Однак у Сполучених Штатах є люди, які з цим не згодні, - сказала вона. - Вони припускають, що на користь американського народу ізолювати себе від світу, ігнорувати спільні домовленості між країнами, підтримувати диктаторів, застосовувати репресивну тактику та відмовлятися від зобов'язань перед нашими союзниками на користь односторонніх дій".

"Дозвольте мені внести ясність: такий світогляд є небезпечним, дестабілізуючим і справді недалекоглядним, - сказала Гарріс, не згадуючи Трампа по імені. - Така точка зору послабить американців і підірве глобальну стабільність і глобальне процвітання. Тому ми з президентом Байденом відкидаємо таку точку зору".

Гарріс заявила, що "священна прихильність адміністрації Байдена перед НАТО залишається залізною".

"Уявіть, якби Америка відвернулася від України та відмовилася від наших союзників по НАТО та наших договірних зобов’язань. Уявіть собі, якби ми поблажливо поставилися до (президента росії володимира) путіна, не кажучи вже про те, щоб підбадьорювати його", - наголосила Гарріс.

У Мюнхені на конференції з безпеки США протистоятимуть політичним потрясінням, спричиненим Трампом - ЗМІ