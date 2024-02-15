У Мюнхені на конференції з безпеки США протистоятимуть політичним потрясінням, спричиненим Трампом - ЗМІ

Мюнхенська конференція з питань безпеки, під час якої довгий час лише обговорювали сталий міжнародний порядок, встановленого під проводом США після Другої світової війни, цього року відображатиме політичну нестабільність у Америці. Як передає УНН, про це пише АР у матеріалі, підготовленому напередодні конференції.

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Конференція, яка стартує у п'ятницю, проходитиме на фоні загроз колишнього президента США та кандидата у майбутні Дональда Трампа не ставати на захист європейських союзників у разі нападу з боку росії. Серед союзників також шириться занепокоєння щодо того, чи зможуть США продовжувати надавати мільярди доларів оборонної допомоги Україні.

До того ж учасники конференції віце-президент Камала Гарріс та державний секретар Ентоні Блінкен прибудуть разом з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, якому Палата представників оголосила імпічмент.

Очікується, що учасники, включаючи Гарріса і Блінкена, будуть вихваляти американське лідерство, на конференції пролунають питання про безпрецедентні виклики глобальним правилам і нормам, які вона відстоювала протягом свого 60-річного існування. І затьмарюватиме все це погроза Трампа автоматично не ставати на захист європейських союзників, якщо вони зазнають нападу з боку Росії. Це наріжний камінь основоположного договору НАТО, який набув додаткового значення після повномасштабного нападу росії на Україну в 2022 році.

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Видання пише, що події в Україні та секторі Газа в поєднанні з коментарями Трампа означають, що подія може бути затьмарена небажаними примарами минулого Мюнхена - авторитаризмом, умиротворенням та антисемітизмом - замість того, щоб демонструвати оптимістичний погляд на майбутнє.

У середу Білий дім заявив, що Гарріс використає свій виступ у Мюнхені, щоб підкреслити, що адміністрація Байдена твердо підтримує НАТО, що різко контрастує з Трампом. Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що альянс "сильніший і життєво важливіший, ніж будь-коли за останні 75 років, до нього щойно приєдналася Фінляндія і ось-ось приєднається Швеція". Він також зазначив, що з моменту вступу Байдена на посаду президента альянс збільшився з дев'яти членів, які виконували своє зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, до 18 цього місяця.

Блінкен також передасть це повідомлення в Мюнхені, за словами головного американського дипломата в Європі Джеймса О'Брайена. О'Брайен сказав журналістам, що адміністрації США від Демократичної і Республіканської партій "розглядають НАТО як основу нашої безпеки, безумовно, в Європі, але дедалі більше як глобального партнера".

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Проте європейські лідери і чиновники НАТО залишаються стурбованими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував коментарі Трампа. Він заявив, що "будь-яка релятивізація гарантій підтримки з боку НАТО є безвідповідальною і небезпечною і відповідає інтересам лише росії", і сказав, що "ніхто не може грати або "торгуватися" з безпекою Європи".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що такі коментарі, як заклик Трампа, ставлять під сумнів надійність зобов'язань НАТО щодо колективної безпеки - статті 5 основоположного договору організації, в якій йдеться про те, що напад на будь-яку країну-члена буде зустрінутий відповіддю з боку всіх.

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