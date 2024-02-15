У Мюнхені на конференції з безпеки США протистоятимуть політичним потрясінням, спричиненим Трампом - ЗМІ

ukenru
29 березня, 19:41 • 39950 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91957 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113675 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115709 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230537 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156129 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146724 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132807 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121704 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112861 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53169 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46734 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40319 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48175 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42995 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230533 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385027 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440307 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448697 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113672 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130424 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124623 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98509 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107749 перегляди
Актуальне
У Мюнхені на конференції з безпеки США протистоятимуть політичним потрясінням, спричиненим Трампом - ЗМІ

У Мюнхені на конференції з безпеки США протистоятимуть політичним потрясінням, спричиненим Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22748 перегляди

На Мюнхенській конференції з безпеки офіційні особи США запевнятимуть союзників у відданості НАТО на тлі політичної нестабільності, спричиненої Трампом.

Мюнхенська конференція з питань безпеки, під час якої довгий час лише обговорювали сталий міжнародний порядок, встановленого під проводом США після Другої світової війни, цього року відображатиме політичну нестабільність у Америці. Як передає УНН, про це пише АР у матеріалі, підготовленому напередодні конференції.

Деталі

Конференція, яка стартує у п'ятницю, проходитиме на фоні загроз колишнього президента США та кандидата у майбутні Дональда Трампа не ставати на захист європейських союзників у разі нападу з боку росії. Серед союзників також шириться занепокоєння щодо того, чи зможуть США продовжувати надавати мільярди доларів оборонної допомоги Україні.

До того ж учасники конференції віце-президент Камала Гарріс та державний секретар Ентоні Блінкен прибудуть разом з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, якому Палата представників оголосила імпічмент.

Очікується, що учасники, включаючи Гарріса і Блінкена, будуть вихваляти американське лідерство, на конференції пролунають питання про безпрецедентні виклики глобальним правилам і нормам, які вона відстоювала протягом свого 60-річного існування. І затьмарюватиме все це погроза Трампа автоматично не ставати на захист європейських союзників, якщо вони зазнають нападу з боку Росії. Це наріжний камінь основоположного договору НАТО, який набув додаткового значення після повномасштабного нападу росії на Україну в 2022 році.

Bloomberg: Трамп у разі переобрання підштовхуватиме Україну до переговорів15.02.24, 03:07 • 141455 переглядiв

Видання пише, що події в Україні та секторі Газа в поєднанні з коментарями Трампа означають, що подія може бути затьмарена небажаними примарами минулого Мюнхена - авторитаризмом, умиротворенням та антисемітизмом - замість того, щоб демонструвати оптимістичний погляд на майбутнє.

У середу Білий дім заявив, що Гарріс використає свій виступ у Мюнхені, щоб підкреслити, що адміністрація Байдена твердо підтримує НАТО, що різко контрастує з Трампом. Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що альянс "сильніший і життєво важливіший, ніж будь-коли за останні 75 років, до нього щойно приєдналася Фінляндія і ось-ось приєднається Швеція". Він також зазначив, що з моменту вступу Байдена на посаду президента альянс збільшився з дев'яти членів, які виконували своє зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, до 18 цього місяця.

Блінкен також передасть це повідомлення в Мюнхені, за словами головного американського дипломата в Європі Джеймса О'Брайена. О'Брайен сказав журналістам, що адміністрації США від Демократичної і Республіканської партій "розглядають НАТО як основу нашої безпеки, безумовно, в Європі, але дедалі більше як глобального партнера".

Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав до більшої відповідальності Європи07.02.24, 15:51 • 29442 перегляди

Проте європейські лідери і чиновники НАТО залишаються стурбованими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував коментарі Трампа. Він заявив, що "будь-яка релятивізація гарантій підтримки з боку НАТО є безвідповідальною і небезпечною і відповідає інтересам лише росії", і сказав, що "ніхто не може грати або "торгуватися" з безпекою Європи".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що такі коментарі, як заклик Трампа, ставлять під сумнів надійність зобов'язань НАТО щодо колективної безпеки - статті 5 основоположного договору організації, в якій йдеться про те, що напад на будь-яку країну-члена буде зустрінутий відповіддю з боку всіх.

Наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО - Столтенберг14.02.24, 14:21 • 25475 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
finliandiiaФінляндія
dzheik-sallivanДжейк Салліван
shvetsiiaШвеція
yens-stoltenberhЄнс Столтенберг
yevropaЄвропа
olaf-sholtsОлаф Шольц
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64