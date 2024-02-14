Наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО - Столтенберг

ukenru
19:41 • 38429 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 89210 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112414 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114532 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228948 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155495 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146090 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132447 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121670 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112848 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134639 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110375 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52297 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45176 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46738 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228948 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384632 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440001 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448412 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112414 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130297 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124502 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98368 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107666 перегляди
Актуальне
Наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО - Столтенберг

Наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО - Столтенберг

Київ • УНН

 • 25463 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО, Альянс продовжуватиме гарантувати, що москва не матиме хибних уявлень про зобов'язання НАТО захищати усіх своїх членів.

Наразі немає жодної безпосередньої військової загрози ні одному із союзників НАТО. Втім Альянс продовжить домагатися того, щоб  "у москві не було місця прорахункам щодо рішучості" НАТО захистити всіх союзників.  Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає преслужба Альянсу, пише УНН

Ми ніколи не можемо вважати мир само собою зрозумілим. Але немає жодної безпосередньої військової загрози жодному союзнику НАТО

- заявив Генсек.

За його словами, НАТО продовжить домагатися того, "щоб у москві не було місця прорахункам щодо готовності" НАТО й рішучості захищати всіх союзників. 

Також він зазначив, що союзники НАТО значно збільшили фінансування сектору оборони.

У 2024 році союзники НАТО в Європі інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів США. Вперше це становитиме 2 % їхнього сукупного ВВП. Таким чином, ми досягаємо реального прогресу

- заявив Столтенберг.

Він зазначив, що минулого року спостерігалося "безпрецедентне" зростання на 11% фінансування серед європейських союзників і Канади. 

"Цього року я очікую, що 18 союзників витрачатимуть на оборону 2 % свого ВВП. Це ще одне рекордне число" , - вказав Генсек НАТО. 

За його словами, це в шість разів більше, ніж у 2014 році, коли тільки 3 союзники НАТО виконали це завдання.

На міністерській зустрічі ми також обговоримо подальше нарощування виробництва боєприпасів. За останні кілька місяців НАТО погодила контракти на десять мільярдів доларів

- заявив Генсек. 

Столтенберг розповів що цього тижня Німеччина почала будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії.  При виході на повну потужність він вироблятиме близько 200 000 артилерійських снарядів на рік.

"Ми продовжимо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО" - Столтенберг 14.02.24, 13:47 • 25679 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
natoNATO
nyzhnia-saksoniiaНижня Саксонія
briusselБрюссель
kanadaКанада
yens-stoltenberhЄнс Столтенберг
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60