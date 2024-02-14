Наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО - Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча наразі немає безпосередньої військової загрози жодному з союзників НАТО, Альянс продовжуватиме гарантувати, що москва не матиме хибних уявлень про зобов'язання НАТО захищати усіх своїх членів.
Наразі немає жодної безпосередньої військової загрози ні одному із союзників НАТО. Втім Альянс продовжить домагатися того, щоб "у москві не було місця прорахункам щодо рішучості" НАТО захистити всіх союзників. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає преслужба Альянсу, пише УНН.
Ми ніколи не можемо вважати мир само собою зрозумілим. Але немає жодної безпосередньої військової загрози жодному союзнику НАТО
За його словами, НАТО продовжить домагатися того, "щоб у москві не було місця прорахункам щодо готовності" НАТО й рішучості захищати всіх союзників.
Також він зазначив, що союзники НАТО значно збільшили фінансування сектору оборони.
У 2024 році союзники НАТО в Європі інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів США. Вперше це становитиме 2 % їхнього сукупного ВВП. Таким чином, ми досягаємо реального прогресу
Він зазначив, що минулого року спостерігалося "безпрецедентне" зростання на 11% фінансування серед європейських союзників і Канади.
"Цього року я очікую, що 18 союзників витрачатимуть на оборону 2 % свого ВВП. Це ще одне рекордне число" , - вказав Генсек НАТО.
За його словами, це в шість разів більше, ніж у 2014 році, коли тільки 3 союзники НАТО виконали це завдання.
На міністерській зустрічі ми також обговоримо подальше нарощування виробництва боєприпасів. За останні кілька місяців НАТО погодила контракти на десять мільярдів доларів
Столтенберг розповів що цього тижня Німеччина почала будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії. При виході на повну потужність він вироблятиме близько 200 000 артилерійських снарядів на рік.
"Ми продовжимо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО" - Столтенберг 14.02.24, 13:47 • 25679 переглядiв