Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  60991 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  101004 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  131003 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194761 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218379 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212774 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315123 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355529 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286389 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natoNATO
nyzhnia-saksoniiaНижняя Саксония
bryusselБрюссель
kanadaКанада
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя пока нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО, Альянс будет продолжать гарантировать, что москва не будет иметь ложных представлений об обязательствах НАТО защищать всех своих членов.

Политика •   •  13828 просмотра
Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления

российские полицейские вербуют украинских школьников на оккупированных территориях поступать на обучение в полицейских институтах россии, обещая стипендии и работу в российской системе.

Война •   •  14970 просмотра
Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления

Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины

Нидерланды присоединятся к военной коалиции с Великобританией и другими союзниками, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников для усиления ее наступательных возможностей против россии.

Война •   •  14195 просмотра
Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины

ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

ЕС предлагает наложить санкции на Северную Корею за поставки россии ракет, использованных против Украины.

Война •   •  15982 просмотра
ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg

После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях

После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.

Война •   •  13639 просмотра
После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях

Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.

Новости Мира •   •  10207 просмотра
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен

Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Перехваченные российские радиопереговоры подтвердили уничтожение украинской разведкой большого российского десантного корабля "цезарь куников", на месте которого осталось лишь маслянистое пятно.

Война •   •  14421 просмотра
Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Российско-оккупационные войска 13 февраля совершили 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является наибольшим количеством с начала года, в то время, как украинские войска продолжают оборону и наносят значительные потери российским войскам.

Война •   •  11775 просмотра
Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон".

Война •   •  14256 просмотра
Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

Война •   •  18823 просмотра
"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг