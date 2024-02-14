Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Сейчас нет никакой непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО. Впрочем Альянс продолжит добиваться того, чтобы "в москве не было места просчетам относительно решимости" НАТО защитить всех союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, передает преслужба Альянса, пишет УНН.

Мы никогда не можем считать мир само собой разумеющимся. Но нет никакой непосредственной военной угрозы ни одному союзнику НАТО - заявил Генсек.

По его словам, НАТО продолжит добиваться того, "чтобы в москве не было места просчетам относительно готовности" НАТО и решимости защищать всех союзников.

Также он отметил, что союзники НАТО значительно увеличили финансирование сектора обороны.

В 2024 году союзники НАТО в Европе инвестируют в оборону в целом 380 миллиардов долларов США. Впервые это составит 2 % их совокупного ВВП. Таким образом, мы достигаем реального прогресса - заявил Столтенберг.

Он отметил, что в прошлом году наблюдался "беспрецедентный" рост на 11% финансирования среди европейских союзников и Канады.

"В этом году я ожидаю, что 18 союзников будут тратить на оборону 2% своего ВВП. Это еще одно рекордное число", - указал Генсек НАТО.

По его словам, это в шесть раз больше, чем в 2014 году, когда только 3 союзника НАТО выполнили эту задачу.

На министерской встрече мы также обсудим дальнейшее наращивание производства боеприпасов. За последние несколько месяцев НАТО согласовала контракты на десять миллиардов долларов - заявил Генсек.

Столтенберг рассказал, что на этой неделе Германия начала строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии. При выходе на полную мощность он будет производить около 200 000 артиллерийских снарядов в год.

"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг