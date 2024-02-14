"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

Североатлантический альянс продолжит помогать Украине приближаться к стандартам НАТО. Поддержка Киева - это инвестиции в безопасность НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, передает преслужба Альянса, пишет УНН.

Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всем - от закупок до логистики - заявил Столтенберг.

По его словам, союзники продолжают осуществлять крупные поставки оружия, оборудования и боеприпасов.

"Эта поддержка приносит реальную пользу. С нашей помощью храбрые украинцы отвоевали половину территории, захваченной Россией, открыли коридор в Черном море, и наносят большие потери российским войскам", - указал Генсек НАТО.

Столтенберг приветствовал недавнее решение Европейского Союза о новом большом пакете помощи Украине. Также заявил, что рассчитывает на поддержку этого решения Конгрессом США.

"Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - указал Генсек НАТО.

Он также напомнил, что на этой неделе состоится заседание Совета НАТО-Украина, и виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины под руководством США.

"Обе эти встречи будут посвящены нашей поддержке", - резюмировал Генсек.

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