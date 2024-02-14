"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.
Североатлантический альянс продолжит помогать Украине приближаться к стандартам НАТО. Поддержка Киева - это инвестиции в безопасность НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, передает преслужба Альянса, пишет УНН.
Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всем - от закупок до логистики
По его словам, союзники продолжают осуществлять крупные поставки оружия, оборудования и боеприпасов.
"Эта поддержка приносит реальную пользу. С нашей помощью храбрые украинцы отвоевали половину территории, захваченной Россией, открыли коридор в Черном море, и наносят большие потери российским войскам", - указал Генсек НАТО.
Столтенберг приветствовал недавнее решение Европейского Союза о новом большом пакете помощи Украине. Также заявил, что рассчитывает на поддержку этого решения Конгрессом США.
"Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - указал Генсек НАТО.
Он также напомнил, что на этой неделе состоится заседание Совета НАТО-Украина, и виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины под руководством США.
"Обе эти встречи будут посвящены нашей поддержке", - резюмировал Генсек.
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"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.
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