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На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО

На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 07:35  •  42424 просмотра

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14 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" коалиция представит отчет о подготовке истребителей F-16 для Украины.

На встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 14 февраля будет доклад коалиции по подготовке истребителей F-16 для Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко журналистам в Брюсселе 13 февраля, передает УНН со ссылкой на "Громадське радіо".

Детали

Она подчеркнула, что подготовка идет на нескольких уровнях.

"Есть несколько составляющих. То есть, не только содержание самой машины, но это также обучение пилотов: навыки, английский язык. Плюс огромный пласт - обучение персонала, который будет обслуживать самолеты. И это так же запускалось где-то вместе с пилотами, на одном уровне. Плюс еще подготовка определенной инфраструктуры. Потому что не все наши взлетно-посадочные полосы к этому готовы", - рассказала Галибаренко.

В то же время Галибаренко отметила, что отставания от графика нет, и первые самолеты для ВС Украины ожидаются весной 2024 года.

Завтра (14 февраля - ред.) будет проходить встреча в формате "Рамштайн", и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания (14 февраля - ред.), возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024-го - это из реалистичных сроков, которые у нас назывались

- сказала Галибаренко.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания истребителей F-16 и надеется на их скорейшее поступление.

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщал, что, безусловно, будущие истребители F-16 станут целью для оккупантов. Поэтому происходит серьезная подготовка, адаптация инфраструктуры для самолетов.

В интервью Голосу Америки украинский пилот с позывным "Фантом" рассказал, что обучение украинских летчиков на самолетах F-16 идет в полной мере, как и планировалось. Украинские пилоты поражены самолетами.

Уже известно, что Нидерланды планируют передать Украине 24 самолета F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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