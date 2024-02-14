На "Рамштайні" буде доповідь по F-16 - голова місії України при НАТО

На зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 14 лютого буде доповідь коаліції з підготовки винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко журналістам у Брюсселі 13 лютого, передає УНН з посиланням на Громадське радіо.

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Вона підкреслила, що підготовка йде на декількох рівнях.

"Є кілька складових. Тобто, не лише утримання самої машини, але це також навчання пілотів: навички, англійська мова. Плюс величезний пласт - навчання персоналу, які обслуговуватимуть літаки. І це так само запускалося десь разом з пілотами, на одному рівні. Плюс ще підготовка певної інфраструктури. Тому що не всі наші злітно-посадкові смуги до цього готові", - розповіла Галібаренко.

Водночас Галібаренко зауважила, що відставання від графіку немає, і перші літаки для ПС України очікуються навесні 2024 року.

Завтра (14 лютого - ред.) відбуватиметься зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як все це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання (14 лютого - ред.) , можливо, буде якась більше детальна інформація, але зараз поки що все по плану. І весна 2024-го - це з реалістичних строків, які у нас називались