Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16 – Шмигаль

Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16 та сподівається на їх якнайшвидше надходження. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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За допомогою партнерів будемо й далі посилювати ППО. Сподіваємося на якнайшвидше надходження літаків F-16, для обслуговування яких активно готуємо інфраструктуру - сказав Шмигаль.

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Речник Повітряних сил полковник Юрій повідомляв, що безумовно майбутні винищувачі F-16 стануть ціллю для окупантів. Тому відбувається серйозна підготовка, адаптація інфраструктури для літаків.

В інтерв’ю Голосу Америки український пілот на позивний Фантом розповів, що навчання українських льотчиків на літаках F-16 йде повною мірою, як і планувалося. Українські пілоти вражені літаками.

Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Таким чином, країна передасть 24 літаки F-16.