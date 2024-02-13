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Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16 – Шмигаль

Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16 – Шмигаль

Київ • УНН

 • 22953 перегляди

Україна готує інфраструктуру для винищувачів F-16 і сподівається отримати їх незабаром для посилення протиповітряної оборони, як прокоментував прем'єр-міністр та інші особи тренування та підготовку, що тривають.

Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16 та сподівається на їх якнайшвидше надходження. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

За допомогою партнерів будемо й далі посилювати ППО. Сподіваємося на якнайшвидше надходження літаків F-16, для обслуговування яких активно готуємо інфраструктуру

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Речник Повітряних сил полковник Юрій повідомляв, що безумовно майбутні винищувачі F-16 стануть ціллю для окупантів. Тому відбувається серйозна підготовка, адаптація інфраструктури для літаків.

В інтерв’ю Голосу Америки український пілот на позивний Фантом розповів, що навчання українських льотчиків на літаках F-16 йде повною мірою, як і планувалося. Українські пілоти вражені літаками.

Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Таким чином, країна передасть 24 літаки F-16. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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