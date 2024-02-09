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Не тільки F-16, а й шведські Gripen: український пілот розповів, які літаки допомогли б Україні у війні

Не тільки F-16, а й шведські Gripen: український пілот розповів, які літаки допомогли б Україні у війні

Київ • УНН

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Український пілот заявив, що шведський винищувач Saab Gripen може суттєво посилити українські Повітряні сили завдяки своїй здатності виконувати як завдання з придушення протиповітряної оборони противника, так і прицільні вогневі удари.

Шведський винищувач Saab Gripen, які можуть виконувати як подавлення ППО противника, як завдання точкових вогневих уражень, міг би значно посилити Повітряні сили України. Про це в інтерв’ю Голос Америка розповів український пілот на позивний Фантом, передає УНН.

Деталі

Як розповів виданню льотчик, штурмовик А-10 підходить для підтримки наземних сил з повітря, але теперішні реалії в повітряному просторі вздовж і поблизу лінії бойового зіткнення, і так само біля окупованих територій, не дозволять їм виконувати ці завдання, тому що потрібна дуже велика авіаційна компонента для прикриття, для розчищення авіаційного простору від засобів вогневого ураження супротивника

Однак, він наголосив, що шведські літаки Saab Gripen могли би справлятися з цією задачею.

"Інша справа - це наприклад літак Saab Gripen шведського виробництва. Це дуже сучасний літак, він пройшов багато етапів модернізації і наразі той офіційний парк, який мають в своєму складі шведські Повітряні сили, вони можуть виконувати як подавлення ППО противника, як завдання точкових вогневих уражень, так і те, що англійською називають standoff weapon - тобто зброї на відстані, яка не дозволяє вразити свій літак. І так само в нього є великий потенціал проти літаків противника, і таких, які зараз росія має у власному розпорядженні, літаки Су-35 і Су-30, Gripen останнього покоління може потягатися", - сказав Фантом.

Нагадаємо

В грудні стало відомо, що Швеція розглядає можливість передачі Україні винищувачів Gripen, наразі тривають консультації, а українські пілоти вже випробували літаки у Швеції.

Павло Башинський

Павло Башинський

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