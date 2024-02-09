Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

Шведский истребитель Saab Gripen, которые могут выполнять как подавление ПВО противника, как задачи точечных огневых поражений, мог бы значительно усилить Воздушные силы Украины. Об этом в интервью Голос Америка рассказал украинский пилот с позывным Фантом, передает УНН.

Детали

Как рассказал изданию летчик, штурмовик А-10 подходит для поддержки наземных сил с воздуха, но нынешние реалии в воздушном пространстве вдоль и вблизи линии боевого соприкосновения, а так же возле оккупированных территорий, не позволят им выполнять эти задачи, потому что нужна очень большая авиационная компонента для прикрытия, для расчистки авиационного пространства от средств огневого поражения противника

Однако, он отметил, что шведские самолеты Saab Gripen могли бы справляться с этой задачей.

"Другое дело - это например самолет Saab Gripen шведского производства. Это очень современный самолет, он прошел много этапов модернизации и сейчас тот официальный парк, который имеют в своем составе шведские Воздушные силы, они могут выполнять как подавление ПВО противника, как задачи точечных огневых поражений, так и то, что на английском называют standoff weapon - то есть оружия на расстоянии, которое не позволяет поразить свой самолет. И так же у него есть большой потенциал против самолетов противника, и таких, которые сейчас россия имеет в собственном распоряжении, самолеты Су-35 и Су-30, Gripen последнего поколения может потягаться", - сказал Фантом.

Напомним,

В декабре стало известно, что Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen, сейчас продолжаются консультации, а украинские пилоты уже испытали самолеты в Швеции.