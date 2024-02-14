"Ми продовжимо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО" - Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить допомагати Україні наближатися до стандартів Альянсу в таких сферах, як закупівлі та логістика, перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО.
Північноатлантичний альянс продовжить допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО. Підтримка Києва - це інвестиції у безпеку НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає преслужба Альянсу, пише УНН.
Ми продовжимо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО в усьому - від закупівель до логістики
За його словами, союзники продовжують здійснювати великі поставки зброї, обладнання та боєприпасів.
"Ця підтримка приносить реальну користь. З нашою допомогою хоробрі українці відвоювали половину території, захопленої росією, відкрили коридор у Чорному морі, і завдають великих втрат російським військам", - вказав Генсек НАТО.
Столтенберг привітав нещодавнє рішення Європейського Союзу про новий великий пакет допомоги України. Також заявив, що розраховує на підтримку цього рішення Конгресом США.
"Це не благодійність. Це інвестиції в нашу власну безпеку", - вказав Генсек НАТО.
ВІн також нагадав, що цього тижня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, і віртуальне засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США.
"Обидві ці зустрічі будуть присвячені нашій підтримці", - резюмував Генсек.
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