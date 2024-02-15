В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, во время которой долгое время только обсуждали устойчивый международный порядок, установленный под руководством США после Второй мировой войны, в этом году будет отражать политическую нестабильность в Америке. Как передаёт УНН, об этом пишет АР в материале, подготовленном накануне конференции.

Детали

Конференция, которая стартует в пятницу, будет проходить на фоне угроз бывшего президента США и кандидата в будущие Дональда Трампа не становиться на защиту европейских союзников в случае нападения со стороны россии. Среди союзников также распространяется беспокойство относительно того, смогут ли США продолжать предоставлять миллиарды долларов оборонной помощи Украине.

К тому же участники конференции вице-президент Камала Харрис и государственный секретарь Энтони Блинкен прибудут вместе с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Ожидается, что участники, включая Харриса и Блинкена, будут восхвалять американское лидерство, на конференции прозвучат вопросы о беспрецедентных вызовах глобальным правилам и нормам, которые она отстаивала на протяжении своего 60-летнего существования. И омрачать все это будет угроза Трампа автоматически не становиться на защиту европейских союзников, если они подвергнутся нападению со стороны россии. Это краеугольный камень основополагающего договора НАТО, который приобрел дополнительное значение после полномасштабного нападения россии на Украину в 2022 году.

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Издание пишет, что события в Украине и секторе Газа в сочетании с комментариями Трампа означают, что событие может быть омрачено нежелательными призраками прошлого Мюнхена - авторитаризмом, умиротворением и антисемитизмом - вместо того, чтобы демонстрировать оптимистичный взгляд на будущее.

В среду Белый дом заявил, что Харрис использует свое выступление в Мюнхене, чтобы подчеркнуть, что администрация Байдена твердо поддерживает НАТО, что резко контрастирует с Трампом. Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что альянс "сильнее и жизненно важнее, чем когда-либо за последние 75 лет, к нему только что присоединилась Финляндия и вот-вот присоединится Швеция". Он также отметил, что с момента вступления Байдена в должность президента альянс увеличился с девяти членов, которые выполняли свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону, до 18 в этом месяце.

Блинкен также передаст это сообщение в Мюнхене, по словам главного американского дипломата в Европе Джеймса О'Брайена. О'Брайен сказал журналистам, что администрации США от Демократической и Республиканской партий "рассматривают НАТО как основу нашей безопасности, безусловно, в Европе, но все больше как глобального партнера".

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Однако европейские лидеры и чиновники НАТО остаются обеспокоенными.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал комментарии Трампа. Он заявил, что "любая релятивизация гарантий поддержки со стороны НАТО является безответственной и опасной и отвечает интересам только россии", и сказал, что "никто не может играть или "торговаться" с безопасностью Европы".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такие комментарии, как призыв Трампа, ставят под сомнение надежность обязательств НАТО по коллективной безопасности - статьи 5 основополагающего договора организации, в которой говорится о том, что нападение на любую страну-члена будет встречено ответом со стороны всех.

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