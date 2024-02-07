Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призывает к большей ответственности Европы. В долгосрочной перспективе на безопасность потребуется больше денег. Европейцы должны теснее сотрудничать. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал к большей приверженности Германии и Европы к политике безопасности.

Нужно заполнить "определенный вакуум", который образуется в США. Он коснулся проблем получения дополнительных пакетов помощи от США во время президентской кампании в США, - отметил он.

Хойсген отметил, что в долгосрочной перспективе на безопасность потребуется больше денег. Европейцы должны теснее сотрудничать.

Украина защищает нашу свободу, нашу безопасность, - сказал Хойсген.

Он также предупредил о возможном нападении России на страны НАТО, в случае поражения Украины.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

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