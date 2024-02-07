Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  208982 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205695 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237249 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246826 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204216 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  187976 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284469 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности призывает к большей ответственности Европы в вопросах безопасности и сотрудничества.

Война •   •  3586 просмотра
Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы

В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".

Общество •   •  2377 просмотра
В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

По сообщениям, в результате крупного столкновения 30 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в россии во время плохих погодных условий один человек погиб и трое получили ранения.

Новости Мира •   •  2911 просмотра
Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП

Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель

По словам Жозепа Борреля, потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%, и до конца года она рассчитывает иметь 1 миллион 155 тысяч единиц боеприпасов.

Политика •   •  3599 просмотра
Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель

Удар по Харькову сегодня наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Харьковщины

Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, были предварительно идентифицированы как баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства на основе металлических фрагментов, собранных экспертами-взрывотехниками.

Война •   •  5185 просмотра
Удар по Харькову сегодня наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Харьковщины

Сенату США собираются предложить голосование за план Б: финансирование Украины без безопасности границ - СМИ

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер планирует представить законопроект, предусматривающий финансирование Украины, Израиля и других приоритетов без включения двухпартийного соглашения о безопасности границ.

Политика •   •  6235 просмотра
Сенату США собираются предложить голосование за план Б: финансирование Украины без безопасности границ - СМИ

Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды

Тейлор Свифт угрожает судебным иском студенту, который отслеживал полеты ее частного самолета в социальных сетях.

Культура •   •  4962 просмотра
Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды

В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека

Воздушный шар столкнулся с линией электропередач вблизи села Асурети в Грузии, в результате чего погибли все три человека, которые были на борту.

Новости Мира •   •  6912 просмотра
В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека

Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который является предпосылкой предоставления Канадой более 420 миллионов долларов на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Политика •   •  8860 просмотра
Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства

VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.

Экономика •   •  7770 просмотра
"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства