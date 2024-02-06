Міністр оборони Польщі говорить про можливий напад росії на НАТО, якщо не допомогти Україні перемогти
Київ • УНН
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що росія може спробувати напасти на країни НАТО. Він заявив, що Польща готується до різних сценаріїв, включаючи напруженість в Європі, на Близькому Сході і в Тихоокеанському регіоні.
Міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш не виключив нападу росії на країни НАТО, якщо Україна зазнає поразки у війні. Про це УНН пише з посиланням на DW.
Я припускаю всі сценарії й абсолютно серйозно сприймаю найгірші з них. Це не просто слова, кинуті на вітер. Я намагаюся їх ретельно зважувати
За словами міністра, влада Польщі готується до різних варіантів розвитку подій, зокрема й з огляду на напружену ситуацію на Близькому Сході та Тихоокеанському регіоні.
До кожного сценарію потрібно бути готовим, тож ми проводимо аудит, робимо висновки та заповнюємо прогалини, зокрема у питанні озброєння. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важливим є й індивідуальне екіпірування солдатів
Глава польського міноборони також зазначив, що після приходу до влади новий уряд уклав контракти на постачання озброєнь та обладнання вартістю понад 4 мільярди євро, переважно з польською оборонною промисловістю.
Україна переможе у війні, але зараз має посилити мобілізацію та зберегти єдність – німецький генерал05.02.24, 15:08 • 21792 перегляди