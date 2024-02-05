Україна переможе у війні, але зараз має посилити мобілізацію та зберегти єдність – німецький генерал

Україна має посилити мобілізацію як мінімум з двох причин - через втрати та щоб оновити військо. Про це сказав глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінґ, пише УНН з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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Генерал вважає, що Україні доведеться посилювати мобілізацію, а також він також звернув увагу на необхідність відновлення підрозділів, деякі з яких перебувають на фронті вже майже два роки.

Україні, безсумнівно, доведеться мобілізувати більше солдатів - хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо бачити. Але ще й тому, що війська, частина яких перебуває на фронті вже 24 місяці, потребують оновлення - сказав Фройдінґ.

Водночас, він зберігає оптимізм щодо перебігу воєнних дій в Україні, оскільки покладається на можливості ЗСУ та єдність партнерів. Він також відзначив, що хоча деякі можуть вважати, що бойові дії завмерлі, інтенсивні операції тривають, з обох боків задіяні танки, артилерія, піхота та безпілотники. Проте, ситуацію з поставкою боєприпасів Україні він назвав критичною.

Але я оптиміст, ми впевнені в тому, що українські збройні сили можуть зробити і досягти, тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо. Вона закінчиться, коли Україна переможе у війні - сказав він.

За його словами, наразі Україна та партнери приступають до довгострокового та структурованого розвитку потенціалу українських збройних сил. При цьому Німеччина бере на себе провідну роль в одному з головних потенціалів - протиповітряній обороні.

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При цьому генерал критично оцінив повідомлення про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, зауваживши, що "ми не можемо зазирнути за лаштунки".

Але, звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звичайно, ми сподіваємося, що Україна збереже єдність, яка зробила її сильною в захисті своєї країни в останні місяці і роки - наголосив Крістіан Фройдінґ.

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