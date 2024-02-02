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Україні потрібно більше систем ППО проти балістики - Ігнат

Україні потрібно більше систем ППО проти балістики - Ігнат

Київ • УНН

 • 21345 перегляди

Речник Повітряних сил України сказав, що хоча заяви інших країн створюють враження, що Україна має багато систем протиповітряної оборони, вона потребує набагато більше, особливо систем протидії балістичним ракетам, таких як додаткові комплекси Patriot.

Інколи складається враження через заяви з різних країн, що в України багато систем ППО, але це не так. Країна потребує значно більше різних систем протиповітряної оборони, зокрема проти балістики. Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Про ППО говорить кожен день все керівництво держави…Тому що це вкрай важливо, це виживання нашої країни, це захист всієї держави, не лише лінії фронту. Тому протиповітряна оборона і коаліція з ППО про яку теж часто говорять,  робить все в консультації з нашими партнерами на різних майданчиках для того, щоб надавати Україні більше систем і радянських й інших передових систем. Багато дуже лунає заяв з різних країн, різних представників й інколи складається враження, що у нас все є й  всього багато – та ні, немає та не багато", - розповів Ігнат.

За його словами, Україні потрібно значно більше різних систем ППО.

"Німеччина заявила про додаткові IRIS-T, також очікуємо Patriot. Хотілось б більше систем, які  проявили себе на полі бою, як засіб проти балістики", - сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що ворог все частіше застосовує саме балістичне озброєння.  

Доповнення

За словами військового експерта Владислава Селезньова, Україні потрібно щонайменше 11-13 систем Patriot, або SAMP/T для того, щоб ефективно збивати балістичні ракети.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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