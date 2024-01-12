Військовий експерт оцінив, скільки Україні потрібно Patriot для ефективного збиття балістики

Україні потрібно щонайменше 11-13 систем Patriot, або SAMP/T для того, щоб ефективно збивати балістичні ракети. Таку думку висловив журналісту УНН військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов зауважив, що лише Patriot або SAMP/T спроможні збивати балістичні ракети.

"Лише ці дві системи спроможні збивати балістику. Є ще новітні розробки комплексу С-300, але я не певен, що українська армія має їх на озброєнні", - сказав Селезньов.

Експерт нагадав слова Президента Володимира Зеленського про те, що якби Україні дали 7 Patriot, не гинули б люди. На запитання, скільки Україні ще потрібно систем Patriot, щоб ефективно збивати балістику, Селезньов відповів: "Ми маємо зараз три батареї Patriot та одну батарею SAMP/T. Десь пів року тому Михайло Подоляк говорив, що нам потрібно щонайменше 13 аналогічних батарей. Днями Зеленський говорив, що бодай ще 7…Я думаю, що щонайменше 11-13 систем батарей типу Patriot, або аналоги могли б серйозно посилити нашу систему ППО".

Воєнний експерт Дмитро Снєгирьов також зазначив журналісту УНН, що є обмежена кількість систем, які працюють саме по засобах ураження з аеробалістичною траєкторією.

"Це Patriot або італійська SAMP/T. Тобто це відповідна система ППО дальнього радіуса дії, яка може ефективно протидіяти саме проти засобів ураження з аеробалістичною траєкторією. Можемо просити Patriot й франко-італійські SAMP/T. Є ще британські розробки, але там ППО середнього радіуса дії", - сказав Снєгирьов.

Доповнення

На тлі масованих авіаударів у НАТО обіцяють посилити ППО України.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно постійно поповнювати запаси ППО.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна чекає від західних партнерів на ППО та зброю для захисту від російської агресії.