Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
Киев • УНН
По словам военного эксперта Владислава Селезнева, для эффективного противодействия баллистическим ракетам Украине необходимо 11-13 комплексов Patriot или SAMP/T.
Украине нужно не менее 11-13 систем Patriot, или SAMP/T для того, чтобы эффективно сбивать баллистические ракеты. Такое мнение высказал журналисту УНН военный эксперт Владислав Селезнев.
Селезнев отметил, что только Patriot или SAMP/T способны сбивать баллистические ракеты.
"Только эти две системы способны сбивать баллистику. Есть еще новейшие разработки комплекса С-300, но я не уверен, что украинская армия имеет их на вооружении", - сказал Селезнев.
Эксперт напомнил слова Президента Владимира Зеленского о том, что если бы Украине дали 7 Patriot, не гибли бы люди. На вопрос, сколько Украине еще нужно систем Patriot, чтобы эффективно сбивать баллистику, Селезнев ответил: "Мы имеем сейчас три батареи Patriot и одну батарею SAMP/T. Где-то полгода назад Михаил Подоляк говорил, что нам нужно не менее 13 аналогичных батарей. На днях Зеленский говорил, что хотя бы еще 7 ... Я думаю, что не менее 11-13 систем батарей типа Patriot, или аналоги могли бы серьезно усилить нашу систему ПВО".
Военный эксперт Дмитрий Снегирев также отметил журналисту УНН, что есть ограниченное количество систем, которые работают именно по средствам поражения с аэробаллистической траекторией.
"Это Patriot или итальянская SAMP/T. То есть это соответствующая система ПВО дальнего радиуса действия, которая может эффективно противодействовать именно против средств поражения с аэробаллистической траекторией. Можем просить Patriot и франко-итальянские SAMP/T. Есть еще британские разработки, но там ПВО среднего радиуса действия", - сказал Снегирев.
Дополнение
На фоне массированных авиаударов в НАТО обещают усилить ПВО Украины.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно постоянно пополнять запасы ПВО.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина ждет от западных партнеров на ПВО и оружие для защиты от российской агрессии.
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
По словам военного эксперта Владислава Селезнева, для эффективного противодействия баллистическим ракетам Украине необходимо 11-13 комплексов Patriot или SAMP/T.
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