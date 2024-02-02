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Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 13:52  •  10002 просмотра

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Представитель Воздушных сил Украины сказал, что хотя заявления других стран создают впечатление, что Украина имеет много систем противовоздушной обороны, она нуждается в гораздо большем, особенно систем противодействия баллистическим ракетам, таких как дополнительные комплексы Patriot.

Иногда создается впечатление из-за заявлений из разных стран, что у Украины много систем ПВО, но это не так. Страна нуждается в значительно большем количестве различных систем противовоздушной обороны, в частности против баллистики. Об этом рассказал представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"О ПВО говорит каждый день все руководство государства...Потому что это крайне важно, это выживание нашей страны, это защита всего государства, не только линии фронта. Поэтому противовоздушная оборона и коалиция по ПВО о которой тоже часто говорят,  делает все в консультации с нашими партнерами на разных площадках для того, чтобы предоставлять Украине больше систем и советских и других передовых систем. Много очень звучит заявлений из разных стран, разных представителей и иногда складывается впечатление, что у нас все есть и  всего много - но нет, нет и не много", - рассказал Игнат.

По его словам, Украине нужно значительно больше различных систем ПВО.

"Германия заявила о дополнительных IRIS-T, также ожидаем Patriot. Хотелось бы больше систем, которые  проявили себя на поле боя, как средство против баллистики", - сказал Игнат.

Игнат отметил, что враг все чаще применяет именно баллистическое вооружение.  

Дополнение

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, Украине нужно по меньшей мере 11-13 систем Patriot, или SAMP/T для того, чтобы эффективно сбивать баллистические ракеты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
yurii-ignatЮрий Игнат
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
ukrainaУкраина
Україні потрібно більше систем ППО проти балістики - Ігнат
Ukraine needs more air defense systems against ballistic missiles - Ihnat
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Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

Представитель Воздушных сил Украины сказал, что хотя заявления других стран создают впечатление, что Украина имеет много систем противовоздушной обороны, она нуждается в гораздо большем, особенно систем противодействия баллистическим ракетам, таких как дополнительные комплексы Patriot.

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