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Бронемашини, снаряди та ракети для ППО: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

Бронемашини, снаряди та ракети для ППО: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 24989 перегляди

Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Україні, включивши до нього бронетранспортери, танки для розмінування та прикордонні машини. Окрім того, Київ отримав сухпайки, артилерійські снаряди та ракети для ППО.

Німеччина оновила перелік військової допомоги переданої Україні. Про це з посиланням на сайт німецького уряду передає УНН.

Деталі 

Згідно з оновленим списком Україна отримала:

  • 4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;
  • 24 БТРи FFG;
  • 3 танки-розміновувачі WiSENT 1 MC;
  • 1 мостоукладальний танк Biber;
  • 14 мінних тралів;
  • 4 машини для охорони кордону;
  • 1 морську систему розмінування;
  • 1 систему спостереження для супутникового зв’язку;
  • ракети IRIS-T для пускових установок IRIS-T SLS;
  • 1040 155-мм снарядів;
  • 450 ланцюгів протиковзання;
  • 194 000 пайків;

Доповнення

Крім того, у списку анонсованої допомоги з'явились 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 (із запчастинами) та ще 16 мінних тралів. 

Нагадаємо

В Міноборони Німеччини анонсували постачання для Сил Оборони на 2024 рік та повідомили, що планується підготувати ще 10 тисяч українських військових,

Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц17.01.24, 03:55 • 40659 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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