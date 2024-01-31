Бронемашини, снаряди та ракети для ППО: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оновила перелік військової допомоги переданої Україні. Про це з посиланням на сайт німецького уряду передає УНН.

Деталі

Згідно з оновленим списком Україна отримала:

4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;

24 БТРи FFG;



3 танки-розміновувачі WiSENT 1 MC;



1 мостоукладальний танк Biber;



14 мінних тралів;



4 машини для охорони кордону;



1 морську систему розмінування;



1 систему спостереження для супутникового зв’язку;



ракети IRIS-T для пускових установок IRIS-T SLS;



1040 155-мм снарядів;



450 ланцюгів протиковзання;



194 000 пайків;



Доповнення

Крім того, у списку анонсованої допомоги з'явились 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 (із запчастинами) та ще 16 мінних тралів.

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