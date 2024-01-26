Німеччина заявила, що підготує 10 тисяч українських воїнів у 2024 році та анонсувала пакет військової допомоги

В Міноборони Німеччини анонсували постачання для Сил Оборони на 2024 рік та повідомили, що планується підготувати ще 10 тисяч українських військових, передає УНН.

Ми плануємо у 2024 році навчити 10 тисяч українських військових у Німеччині

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Крім того, Пісторіус анонсував деякі заплановані заходи підтримки з боку Німеччини для України на 2024 рік. Серед них постачання ППО IRIS-T SLM, "Гепардів", понад 80 основних бойових танків Leopard 1 A5, бронетранспортерів, 450 броньованих автомобілів та додаткових артилерійських систем з боєприпасами. А також дрони, радіолокаційні системи та системи розмінування та розвідки.

Окремо Борис Пісторіус заявив про подальше збільшення підтримки та наголосив на важливості подальшого зміцнення військового потенціалу України. У зв’язку з цим він зауважив, що Німеччині необхідно мобілізувати зусилля для збільшення виробництва.

Нам також потрібна більша швидкість у виробництві зброї. Німеччина бере на себе це подвійне завдання: з одного боку, ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз зброєю, матеріалами та навчанням. З іншого боку, з Коаліцією можливостей протиповітряної оборони ми обіцяємо довгострокову підтримку,