Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи
Киев • УНН
Германия подготовит 10 000 украинских солдат в 2024 году и предоставит военную помощь, в частности более 80 танков Leopard 1 A5, бронемашин и артиллерийских систем.
В Минобороны Германии анонсировали поставки для Сил Обороны на 2024 год и сообщили, что планируется подготовить еще 10 тысяч украинских военных, передает УНН.
Мы планируем в 2024 году обучить 10 тысяч украинских военных в Германии
Детали
Кроме того, Писториус анонсировал некоторые запланированные меры поддержки со стороны Германии для Украины на 2024 год. Среди них поставки ПВО IRIS-T SLM, "Гепардов", более 80 основных боевых танков Leopard 1 A5, бронетранспортеров, 450 бронированных автомобилей и дополнительных артиллерийских систем с боеприпасами. А также дроны, радиолокационные системы и системы разминирования и разведки.
Отдельно Борис Писториус заявил о дальнейшем увеличении поддержки и подчеркнул важность дальнейшего укрепления военного потенциала Украины. В связи с этим он отметил, что Германии необходимо мобилизовать усилия для увеличения производства.
Нам также нужна большая скорость в производстве оружия. Германия берет на себя эту двойную задачу: с одной стороны, мы покрываем самые насущные потребности Украины здесь и сейчас оружием, материалами и обучением. С другой стороны, с Коалицией возможностей противовоздушной обороны мы обещаем долгосрочную поддержку,
Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц17 январь 2024, 01:55 • 39260 просмотров
Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи
Германия подготовит 10 000 украинских солдат в 2024 году и предоставит военную помощь, в частности более 80 танков Leopard 1 A5, бронемашин и артиллерийских систем.
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