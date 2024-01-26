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Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи

Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 08:39  •  16934 просмотра

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Германия подготовит 10 000 украинских солдат в 2024 году и предоставит военную помощь, в частности более 80 танков Leopard 1 A5, бронемашин и артиллерийских систем.

В Минобороны Германии анонсировали поставки для Сил Обороны на 2024 год и сообщили, что планируется подготовить еще 10 тысяч украинских военных, передает УНН.

Мы планируем в 2024 году обучить 10 тысяч украинских военных в Германии

- заявил министр обороны Борис Писториус.

Детали

Кроме того, Писториус анонсировал некоторые запланированные меры поддержки со стороны Германии для Украины на 2024 год. Среди них поставки ПВО IRIS-T SLM, "Гепардов", более 80 основных боевых танков Leopard 1 A5, бронетранспортеров, 450 бронированных автомобилей и дополнительных артиллерийских систем с боеприпасами. А также дроны, радиолокационные системы и системы разминирования и разведки.

Отдельно Борис Писториус заявил о дальнейшем увеличении поддержки и подчеркнул важность дальнейшего укрепления военного потенциала Украины. В связи с этим он отметил, что Германии необходимо мобилизовать усилия для увеличения производства.

Нам также нужна большая скорость в производстве оружия. Германия берет на себя эту двойную задачу: с одной стороны, мы покрываем самые насущные потребности Украины здесь и сейчас оружием, материалами и обучением. С другой стороны, с Коалицией возможностей противовоздушной обороны мы обещаем долгосрочную поддержку,

- отметил министр.

Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц17 январь 2024, 01:55 • 39260 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Німеччина заявила, що підготує 10 тисяч українських воїнів у 2024 році та анонсувала пакет військової допомоги
Germany says it will train 10,000 Ukrainian soldiers in 2024 and announces military aid package
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