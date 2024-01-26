Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи

В Минобороны Германии анонсировали поставки для Сил Обороны на 2024 год и сообщили, что планируется подготовить еще 10 тысяч украинских военных, передает УНН.

Мы планируем в 2024 году обучить 10 тысяч украинских военных в Германии - заявил министр обороны Борис Писториус.

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Кроме того, Писториус анонсировал некоторые запланированные меры поддержки со стороны Германии для Украины на 2024 год. Среди них поставки ПВО IRIS-T SLM, "Гепардов", более 80 основных боевых танков Leopard 1 A5, бронетранспортеров, 450 бронированных автомобилей и дополнительных артиллерийских систем с боеприпасами. А также дроны, радиолокационные системы и системы разминирования и разведки.

Отдельно Борис Писториус заявил о дальнейшем увеличении поддержки и подчеркнул важность дальнейшего укрепления военного потенциала Украины. В связи с этим он отметил, что Германии необходимо мобилизовать усилия для увеличения производства.

Нам также нужна большая скорость в производстве оружия. Германия берет на себя эту двойную задачу: с одной стороны, мы покрываем самые насущные потребности Украины здесь и сейчас оружием, материалами и обучением. С другой стороны, с Коалицией возможностей противовоздушной обороны мы обещаем долгосрочную поддержку, - отметил министр.

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