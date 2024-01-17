Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом объявил о выделении Украине более семи миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Эта помощь является частью совместных усилий, направленных на продолжение предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки.
США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций
Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.
Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем
Атака беспилотника в Одессе, по сообщениям, привела к ранениям, в том числе 62-летнего мужчины, и повреждению гражданской жилой инфраструктуры. Сообщается о пожарах и ранениях среди гражданского населения.
Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину
Беларусь в своей обновленной военной доктрине впервые рассматривает возможность применения ядерного оружия. Этот шаг последовал за прошлогодним заявлением России о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17
Количество жертв российского авиаудара по Харькову, Украина, возросло до 17 человек. 12 человек госпитализированы, а остальным оказана помощь на месте. Удар также нанес ущерб по меньшей мере 10 жилым домам.
В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом
Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.
Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу
Израиль и ХАМАС договорились об отправке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Два катарских самолета доставят помощь в Аль-Ариш, а затем в Газу через пограничный переход Рафах.
Иран нанес удары по Пакистану
Иран нарушил воздушное пространство Пакистана, совершив атаку, в результате которой погибли двое детей и еще трое получили ранения, говорится в заявлении пакистанского министерства. Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.
Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2
Первые два из 14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды и Дания совместно закупили для Украины, прошли капитальный ремонт и готовы к отправке. Остальные танки будут доставлены этим летом.
Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров
Google предоставит 5 000 ключей безопасности украинскому правительству, что будет способствовать повышению уровня кибербезопасности и безопасности в Интернете. Ключи заменят традиционные пароли на физическую верификацию, что повысит безопасность учетных записей.