Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Пресс-служба канцлера заявила, что разговор касался поддержки Украины и ситуации на Ближнем Востоке. Передает УНН.

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Как заявил сам Шольц, оба политика согласились в том, что хотят продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Сегодня я разговаривал с президентом США по телефону. В 2024 году Германия предоставит (Украине - ред.) военные товары на сумму более семи миллиардов евро заявил он.

Шольц призвал Европу увеличить военную поддержку Украины