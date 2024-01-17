Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом оголосив про виділення Україні понад семи мільярдів євро військової допомоги у 2024 році. Ця допомога є частиною спільних зусиль, спрямованих на продовження надання фінансової, гуманітарної та військової підтримки.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Пресслужба канцлера заявила, що розмова стосувалася підтримки України та ситуації на Близькому Сході. Передає УНН.
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Як заявив сам Шольц, обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.
Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть (Україні – ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро
Шольц закликав Європу збільшити військову підтримку України 08.01.24, 19:28 • 28452 перегляди