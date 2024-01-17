Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Пресслужба канцлера заявила, що розмова стосувалася підтримки України та ситуації на Близькому Сході. Передає УНН.

Деталі

Як заявив сам Шольц, обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть (Україні – ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро заявив він.

Шольц закликав Європу збільшити військову підтримку України