Бронемашины, снаряды и ракеты для ПВО: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила перечень военной помощи переданной Украине. Об этом со ссылкой на сайт немецкого правительства передает УНН.

Детали

Согласно обновленному списку Украина получила:

4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;

24 БТРа FFG;



3 танка-разменника WiSENT 1 MC;



1 мостоукладочный танк Biber;



14 минных тралов;



4 машины для охраны границы;



1 морскую систему разминирования;



1 систему наблюдения для спутниковой связи;



ракеты IRIS-T для пусковых установок IRIS-T SLS;



1040 155-мм снарядов;



450 цепей противоскольжения;



194 000 пайков;



Дополнение

Кроме того, в списке анонсированной помощи появились 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с запчастями) и еще 16 минных тралов.

Напомним

В Минобороны Германии анонсировали поставки для Сил Обороны на 2024 год и сообщили, что планируется подготовить еще 10 тысяч украинских военных,

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