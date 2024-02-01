Розвиток партнерства в оборонній індустрії: Україна підписала декілька десятків угод про спільне виробництво зброї
Київ • УНН
Україна активно розвиває партнерство в оборонній промисловості, уклавши десятки угод про спільне виробництво озброєнь з більш ніж двома десятками країн.
Завдяки спільній роботі українського уряду вдалося наростити виробництво зброї з партнерами, відповідно до чого підтверджуються такі результати, як виробництво на території України гаубиць L119 калібру 105 мм (спільно з BAE Systems); виробництво бойових броньованих машин Lynx та Fuchs (спільно з Rheinmetal), а також інші угоди.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Деталі
Україна вже протягом тривалого часу активно розвиває партнерства в оборонній індустрії та вже має плідну співпрацю з оборонними компаніями Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії та іншими
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Наразі відомо, що 88 оборонних компаній з 24 країн світу долучилися до Альянсу: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція (станом на січень 2024 року).
Вказується, що вдалося наростити спільне виробництво зброї з партнерами – цьому сприяла спільна робота МЗС, Міноборони та Мінстратегпрому.
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Наразі відомо про наступні результати:
виробництва на території України гаубиць L119 калібру 105 мм (відкриття офісу британської компанії BAE Systems та домовленість з ними);
виробництво бойових броньованих машин Lynx та Fuchs (спільно з компанією Rheinmetal у 2024 році);
проведення україно-данського форуму оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів;
декілька десятків угод про спільне виробництво зброї, які захищені нормою про нерозголошення інформації та не підлягають публічному оголошенню.
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