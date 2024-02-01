Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

Благодаря совместной работе украинского правительства удалось нарастить производство оружия с партнерами, в соответствии с чем подтверждаются такие результаты, как производство на территории Украины гаубиц L119 калибра 105 мм (совместно с BAE Systems); производство боевых бронированных машин Lynx и Fuchs (совместно с Rheinmetal), а также другие соглашения.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Украина уже в течение длительного времени активно развивает партнерства в оборонной индустрии и уже имеет плодотворное сотрудничество с оборонными компаниями Великобритании, Италии, Германии, Польши, Франции, Чехии и другими - говорится в сообщении.

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Известно, что 88 оборонных компаний из 24 стран мира присоединились к Альянсу: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция (по состоянию на январь 2024 года).

Указывается, что удалось нарастить совместное производство оружия с партнерами - этому способствовала совместная работа МИД, Минобороны и Минстратегпрома.

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На данный момент известно о следующих результатах:

производства на территории Украины гаубиц L119 калибра 105 мм (открытие офиса британской компании BAE Systems и договоренность с ними);

производство боевых бронированных машин Lynx и Fuchs (совместно с компанией Rheinmetal в 2024 году);

проведение украино-датского форума оборонных индустрий с фокусом на производстве дронов;

несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия, которые защищены нормой о неразглашении информации и не подлежат публичному оглашению.

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