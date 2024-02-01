Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160459 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157537 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174927 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Украина активно развивает партнерство в оборонной промышленности, заключив десятки соглашений о совместном производстве вооружений с более чем двумя десятками стран.

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На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.

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На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".

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Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

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Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.

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За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов

Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.

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В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов

Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов

Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов.

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Как бывший банкир Рудуха обходит закон, скрывая конфликт интересов

"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне

Руководитель украинской разведки отметил, что боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в войне, которую против Украины развязала рф.

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"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне

Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях

Мужчина обезглавил своего отца в Пенсильвании и выложил видео отрубленной головы в социальные сети, после чего был арестован за жестокое убийство и владение оружием.

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Жестокий акт насилия в США: сын обезглавил отца и опубликовал ужасное видео в социальных сетях