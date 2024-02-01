Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Грант Шаппс обсудили общие вызовы, которые стоят перед странами и дальнейшую совместную поддержку Украине. Об этом говорится на сайте Пентагона, пишет УНН.

Детали

Остин отметил, что альянс США и Британии остается ключевым, поскольку обе страны работают вместе над решением продолжающегося кризиса в Израиле и Газе, атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море и агрессивной войны россии в Украине.

На фоне ряда вызовов безопасности Остин заявил, что "особые отношения между США и Великобританией сильны как никогда".

Он добавил, что США и Великобритания продолжают "стоять вместе с Украиной", поскольку российское вторжение продолжается уже третий год.

"Я с нетерпением жду обсуждения путей, которыми мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - сказал Остин.

Дополнение

Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая её роль для защиты и процветания Украины.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен планирует обратиться к Конгрессу с призывом поддерживать Украину, бездействие может принести победу путину.