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Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 09:20  •  17743 просмотра

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Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.

Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Грант Шаппс обсудили общие вызовы, которые стоят перед странами и дальнейшую совместную поддержку Украине. Об этом говорится на сайте Пентагона, пишет УНН

Детали

Остин отметил, что альянс США и Британии остается ключевым, поскольку обе страны работают вместе над решением продолжающегося кризиса в Израиле и Газе, атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море и агрессивной войны россии в Украине.

На фоне ряда вызовов безопасности Остин заявил, что "особые отношения между США и Великобританией сильны как никогда". 

Он добавил, что США и Великобритания продолжают "стоять вместе с Украиной", поскольку российское вторжение продолжается уже третий год.  

"Я с нетерпением жду обсуждения путей, которыми мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - сказал Остин.  

Дополнение

Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая её роль для защиты и процветания Украины. 

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен планирует обратиться к Конгрессу с призывом поддерживать Украину, бездействие может принести победу путину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ukrainaУкраина
Глави Міноборони США та Британії обговорили підтримку України
US and British Defense Ministers discuss support for Ukraine
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Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.

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