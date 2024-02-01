Очільниця Мінфіну США заявила, що позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу путіну

Міністерка фінансів США Джанет Єллен планує звернутися до Конгресу із закликом підтримувати Україну, бездіяльність може принести перемогу путіну. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

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Зазначається, що Джанет Єллен повторить зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Бездіяльність принесе перемогу путіну і матиме немислимі наслідки не тільки для України, а й для нашої колективної безпеки, сказала міністерка фінансів США.

Єллен також планує зустрітися з виконавчими віцепрезидентами Європейської комісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом в Міністерстві фінансів, 1 лютого, щоб обговорити важливість колективної підтримки України.

Ми не можемо допустити, щоб в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси, заявила Єллен.

Очікується, що Єллен також подякує Європейському союзу за його сильне партнерство і розповість про більш ніж 54 мільярди доларів, виділених на пряму бюджетну підтримку України з 2022 року.

Нагадаємо

За словами Блінкена, схвалення Конгресом додаткового фінансування для України є життєво важливим для забезпечення успіху України і поразки росії. Без цього досягнення України і те, що США допомогли їй досягти, опиняться під загрозою.

У США планують рішення, що дасть змогу забезпечити допомогу Україні зброєю