Глава Минфина США заявила, что позиция Конгресса по финансированию Украины принесет победу путину

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует обратиться к Конгрессу с призывом поддерживать Украину, бездействие может принести победу путину. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Джанет Йеллен повторит замечание президента Украины Владимира Зеленского о том, что поддержка является "не благотворительностью", а "инвестицией" в национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

Бездействие принесет победу путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности, сказала министр финансов США.

Йеллен также планирует встретиться с исполнительными вице-президентами Европейской комиссии Маргрет Вестагер и Валдисом Домбровскисом в Министерстве финансов, 1 февраля, чтобы обсудить важность коллективной поддержки Украины.

Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончились деньги до того, как у нее закончатся боеприпасы, заявила Йеллен.

Ожидается, что Йеллен также поблагодарит Европейский союз за его сильное партнерство и расскажет о более чем 54 миллиардах долларов, выделенных на прямую бюджетную поддержку Украины с 2022 года.

Напомним

По словам Блинкена, одобрение Конгрессом дополнительного финансирования для Украины является жизненно важным для обеспечения успеха Украины и поражения России. Без этого достижения Украины и то, что США помогли ей достичь, окажутся под угрозой.

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