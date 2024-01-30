Без схвалення Конгресом США фінансування для України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою - Блінкен

Без схвалення Конгресом США фінансування для допомоги України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, пише УНН.

Для того, щоб переконатися, що це продовжується, щоб ми всі активізувалися і робили все необхідне, щоб і надалі гарантувати, що Україна знає успіх, а росія знає стратегічну невдачу, життєво важливо, щоб Конгрес прийняв запит на додатковий бюджет, який президент представив перед цим. Без цього, простіше кажучи, все, чого досягли українці і чого ми їм допомогли досягти, опиниться під загрозою