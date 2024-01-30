Без схвалення Конгресом США фінансування для України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою - Блінкен
Київ • УНН
За словами Блінкена, схвалення Конгресом додаткового фінансування для України є життєво важливим для забезпечення успіху України і поразки росії. Без цього досягнення України і те, що США допомогли їй досягти, опиняться під загрозою.
Без схвалення Конгресом США фінансування для допомоги України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, пише УНН.
Для того, щоб переконатися, що це продовжується, щоб ми всі активізувалися і робили все необхідне, щоб і надалі гарантувати, що Україна знає успіх, а росія знає стратегічну невдачу, життєво важливо, щоб Конгрес прийняв запит на додатковий бюджет, який президент представив перед цим. Без цього, простіше кажучи, все, чого досягли українці і чого ми їм допомогли досягти, опиниться під загрозою
Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25005 переглядiв