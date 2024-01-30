Без одобрения Конгрессом США финансирования для Украины все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой - Блинкен

Без одобрения Конгрессом США финансирования для помощи Украине все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, пишет УНН.

Для того, чтобы это продолжалось, чтобы все мы активизировались и делали все необходимое, чтобы и в дальнейшем гарантировать, что Украина знает успех, а россия знает стратегическую неудачу, жизненно важно, чтобы Конгресс принял запрос на дополнительный бюджет, который президент представил перед этим. Без этого, проще говоря, все, чего достигли украинцы и чего мы им помогли достичь, окажется под угрозой