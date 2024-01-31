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У США планують рішення, що дасть змогу забезпечити допомогу Україні зброєю

У США планують рішення, що дасть змогу забезпечити допомогу Україні зброєю

Київ • УНН

 • 22962 перегляди

США планують надати Україні зброю, передавши її Греції з тим розумінням, що Греція потім передасть Україні частину своїх надлишкових озброєнь.

Президент Байден розглядає можливість відправлення зброї та боєприпасів через Грецію, що відкриє новий розумний спосіб надати українським силам зброю та боєприпаси, необхідні для захисту своєї країни. Про це пише Forbes, передає УНН.

Деталі

Республіканці в Конгресі США поки що блокують рішення щодо мільярдної допомоги Україні, але Білий дім розраховує на дозвіл все ж таки транспортувати військові товари в Україну - в цьому процесі Байден сподівається на допомогу Греції.

Це, по суті, американська версія німецької циркулярної торгівлі зброєю - так званого Ringtausch. Сполучені Штати передають озброєння Греції з розумінням того, а Греція передасть Україні частину своїх надлишкових озброєнь.

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Грецькі ЗМІ повідомили про підготовку цього рішення. За даними газети Kathimerini, адміністрація Байдена запропонувала уряду Греції три 87-футові патрульні катери класу Protector, два повітряно-транспортні літаки Lockheed Martin C-130H, 10 турбогвинтових двигунів Allison T56 для патрульних літаків Lockheed P-3 плюс 60 M- 2 бойові машини Bradley та партія транспортних вантажівок.

Повідомляється, що політичне та військове керівництво Греції готове передати Україні надлишок техніки. Таким чином, кругова угода про зброю дозволяє Байдену обійти перешкоди Конгресу щодо фінансування додаткової військової допомоги Україні.

Доповнення

Повноваження Байдена (EDA) є одним із кількох правових механізмів, які є в його розпорядженні, які можуть звільнити стару зброю для подальшої передачі Україні. І хоча Байден міг би надсилати надлишок оборонної продукції безпосередньо в Україну, спочатку він використовує саме EDA, як важіль у кільцевих угодах.

Нагадаємо

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні назвав підхід Дональда Трампа, який намагається зірвати угоду в Сенаті щодо кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, "жахливим".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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