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Геополітична помилка "історичного масштабу": глава ЦРУ застерігає від скорочення підтримки України з боку США

Геополітична помилка "історичного масштабу": глава ЦРУ застерігає від скорочення підтримки України з боку США

Київ • УНН

 • 26466 перегляди

Директор ЦРУ попередив, що зменшення підтримки України з боку США було б геополітичною помилкою історичного масштабу, і що продовження допомоги - це скромна інвестиція зі значною віддачею.

Для Сполучених Штатів Америки допомога Україні - це "відносно скромна інвестиція зі значною геополітичною віддачею".

Про це зазначив директор ЦРУ Вільям Джозеф "Білл" Бернс на сторінках видання Foreign Affairs.

Деталі

Вільям Бернс, директор ЦРУ, попередив у нещодавній статті в журналі Foreign Affairs, що скорочення американської підтримки України буде являти собою власну помилку, -  "автогол історичного масштабу".

Для Сполучених Штатів піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б помилкою ("голом у власні ворота", – ред.) історичного масштабу

– вважає американський посадовець.

Бернс виклав свої аргументи в колонці в Foreign Affairs, зазначивши, що менше 5% оборонного бюджету США - "відносно скромна інвестиція зі значною геополітичною віддачею"

Посадовець також зауважив, що рф не виграє війну на багатьох рівнях, оскільки армія путіна втратила понад 300 тис особового складу, та дві третини технічно-військового парку, який зс рф мала до 2022 року. Втім росія не наблизилась до стратегічної мети – захопити Київ і підкорити Україну.

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Разом з тим, зацикленість Путіна на контролі над Україною не варто недооцінювати, вважає Бернс. Тому завдання України, на думку директора ЦРК, полягає в тому, щоб "подолати зарозумілість путіна та продемонструвати високу ціну для росії продовження конфлікту".

Україна має досягнути прогресу на лінії фронту, досягнути стабільних успіхів у Чорному морі, а також, на думку чиновника, - завдати ударів вглиб рф.

Звертаючись до головного побоювання Заходу щодо ескалації конфлікту, він пише, При цьому Бернс зауважує на побоювання Заходу щодо ескалації конфлікту, але у такому середовищі, вказує Бернс, на його думку кремлівський диктатор "може знову почати брязкати ядерною зброєю".

І хоча "було б нерозумно повністю відкидати ризик ескалації", також нерозумно було б і дати себе залякати нею, каже Бернс.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальнього радіусу дії, яка буде передана Україні в середу для посилення її ударних можливостей.

Також напередодні стало відомо, що спроба президента Зеленського відсторонити від командування популярного генерала Валерія Залужного викликала обурення громадськості, яка запобігла його звільненню.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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