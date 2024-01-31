Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США

Для Соединенных Штатов Америки помощь Украине - это "относительно скромная инвестиция со значительной геополитической отдачей".

Об этом отметил директор ЦРУ Уильям Джозеф "Билл" Бернс на страницах издания Foreign Affairs.

Детали

Уильям Бернс, директор ЦРУ, предупредил в недавней статье в журнале Foreign Affairs, что сокращение американской поддержки Украины будет представлять собой собственную ошибку, - "автогол исторического масштаба".

Для Соединенных Штатов уйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы ошибкой ("голом в собственные ворота", - ред.) исторического масштаба - считает американский чиновник.

Бернс изложил свои аргументы в колонке в Foreign Affairs, отметив, что менее 5% оборонного бюджета США - "относительно скромная инвестиция со значительной геополитической отдачей"

Чиновник также отметил, что рф не выигрывает войну на многих уровнях, поскольку армия Путина потеряла более 300 тыс личного состава, и две трети технически-военного парка, который ВС рф имела до 2022 года. Впрочем россия не приблизилась к стратегической цели - захватить Киев и покорить Украину.

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Вместе с тем, зацикленность Путина на контроле над Украиной не стоит недооценивать, считает Бернс. Поэтому задача Украины, по мнению директора ЦРК, заключается в том, чтобы "преодолеть высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену для России продолжения конфликта".

Украина должна достичь прогресса на линии фронта, достичь стабильных успехов в Черном море, а также, по мнению чиновника, - нанести удары вглубь РФ.

Обращаясь к главному опасению Запада относительно эскалации конфликта, он пишет, При этом Бернс отмечает опасения Запада относительно эскалации конфликта, но в такой среде, указывает Бернс, по его мнению кремлевский диктатор "может снова начать бряцать ядерным оружием".

И хотя "было бы глупо полностью отвергать риск эскалации", также глупо было бы и дать себя запугать ею, говорит Бернс.

Напомним,

УНН сообщал, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая будет передана Украине в среду для усиления ее ударных возможностей.

Также накануне стало известно, что попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.

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