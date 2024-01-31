Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США
Директор ЦРУ предупредил, что уменьшение поддержки Украины со стороны США было бы геополитической ошибкой исторического масштаба, и что продолжение помощи - это скромная инвестиция со значительной отдачей.
В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц
В государственный бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен, конфискованных у подсанкционных лиц и предприятий благодаря санкциям, введенным против российских коллаборационистов и олигархов.
Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море
Хуситы утверждают, что они выпустили ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, сообщает AFP.
Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году
4 млд грн премий в 2023 году собрали страховые ARX и ARX Life.
В Пентагоне заявили, что "не отслеживают" изменений на фоне слухов о замене Залужного
Представитель Пентагона заявил, что "не отслеживает никаких изменений" в верхушке украинского командования на фоне слухов о замене главнокомандующего Валерия Залужного.
Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию
Итальянский регулятор сообщила компании OpenAI, что чат-бот ChatGPT нарушает европейские законы о конфиденциальности.
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
Имена других судей Верховного Суда, вероятно, причастных к получению неправомерной выгоды по делу о взяточничестве Князева, будут обнародованы, если и когда дело дойдет до суда.
российский ОПК способен производить более 100 боевых танков ежемесячно - ISW
российская оборонная промышленность может производить более 100 основных боевых танков в месяц, что позволяей ей заместить потери и поддерживать темпы боевых действий в Украине.
Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"
Северная Корея подтвердила, что успешно испытала стратегическую крылатую ракету "Hwasal-2" у своего западного побережья с целью совершенствования навыков стратегического нападения и проверки возможностей быстрого реагирования.
В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB
Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.