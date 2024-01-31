Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  50268 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  120834 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  136259 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  127161 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  128237 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129702 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127279 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148174 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160837 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  150497 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США

Директор ЦРУ предупредил, что уменьшение поддержки Украины со стороны США было бы геополитической ошибкой исторического масштаба, и что продолжение помощи - это скромная инвестиция со значительной отдачей.

Война •   •  11819 просмотра
Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США

В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц

В государственный бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен, конфискованных у подсанкционных лиц и предприятий благодаря санкциям, введенным против российских коллаборационистов и олигархов.

Экономика •   •  11400 просмотра
В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц

Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

Хуситы утверждают, что они выпустили ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, сообщает AFP.

Новости Мира •   •  6973 просмотра
Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году

4 млд грн премий в 2023 году собрали страховые ARX и ARX Life.

Новости Бизнеса •   •  3755 просмотра
Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году

В Пентагоне заявили, что "не отслеживают" изменений на фоне слухов о замене Залужного

Представитель Пентагона заявил, что "не отслеживает никаких изменений" в верхушке украинского командования на фоне слухов о замене главнокомандующего Валерия Залужного.

Политика •   •  11044 просмотра
В Пентагоне заявили, что "не отслеживают" изменений на фоне слухов о замене Залужного

Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию

Итальянский регулятор сообщила компании OpenAI, что чат-бот ChatGPT нарушает европейские законы о конфиденциальности.

Технологии •   •  10205 просмотра
Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Имена других судей Верховного Суда, вероятно, причастных к получению неправомерной выгоды по делу о взяточничестве Князева, будут обнародованы, если и когда дело дойдет до суда.

Криминал и ЧП •   •  50268 просмотра
Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

российский ОПК способен производить более 100 боевых танков ежемесячно - ISW

российская оборонная промышленность может производить более 100 основных боевых танков в месяц, что позволяей ей заместить потери и поддерживать темпы боевых действий в Украине.

Война •   •  14457 просмотра
российский ОПК способен производить более 100 боевых танков ежемесячно - ISW

Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"

Северная Корея подтвердила, что успешно испытала стратегическую крылатую ракету "Hwasal-2" у своего западного побережья с целью совершенствования навыков стратегического нападения и проверки возможностей быстрого реагирования.

Новости Мира •   •  9534 просмотра
Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"

В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.

Война •   •  14828 просмотра
В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB