Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

Президент Владимир Зеленский верит, что США не прекратят помогать Украине. Однако затягивание с принятием продолжения помощи будет иметь влияние на объединенную Европу. Об этом Президент заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет УНН.

Президент отметил, что верит, что США все же не прекратят помощь Украине.

Если так произойдет и в США будет затягивание процессов по поддержке Украины - это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы. Первое - это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе - потеряется союз между США и Европой. Третье - Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночку среди стран НАТО, кто будет противостоять России - заявил Зеленский.

По его словам, это будет серьезная угроза. президент рф владимир путин этим воспользуется. И это будет сигнал также говорить что и НАТО "не будет таким крепким".

"Я думаю, посыплется так же и санкционная политика, потому что США, когда поддерживают Украину, они влияют также и на санкционную политику европейских стран в отношении российской федерации за их агрессию", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Заместитель представителя государственного департамента США Ведант Пател заявлял, что у Соединенных Штатов нет какого-то источника для финансирования помощи Украине без голосования Конгресса США за новый пакет помощи. Если решения не будет, то будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ и его усилия по борьбе с российской агрессией.