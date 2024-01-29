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Затягування США із продовженням допомоги Україні матиме вплив на об’єднану Європу - Президент

Затягування США із продовженням допомоги Україні матиме вплив на об’єднану Європу - Президент

Київ • УНН

 • 30197 перегляди

Президент Зеленський вважає, що затримка з наданням допомоги Україні з боку США може послабити європейську єдність і НАТО, підбадьорити путіна і розхитати політику санкцій проти російської агресії.

Президент Володимир Зеленський вірить, що США не припинять допомагати Україні. Однак затягування із ухваленням продовження допомоги матиме вплив на об’єднану Європу. Про це Президент заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише УНН.

Президент зазначив, що вірить, що США все ж таки не припинять допомогу Україні. 

Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме росії

- заявив Зеленський.

За його словами, це буде серйозна загроза. президент рф володимир путін цим скористається. І це буде сигнал також говорити що і НАТО "не буде таким міцним". 

"Я думаю, посипеться так само і санкційна політика, тому що США, коли підтримують Україну, вони впливають також і на санкційну політику європейських країн щодо російської федерації за їх агресію", - наголосив Президент. 

Доповнення 

Заступник речника державного департаменту США Ведант Пател заявляв, що у Сполучених Штатів немає якогось джерела для фінансування допомоги Україні без голосування Конгресу США за новий пакет допомоги. Якщо рішення не буде, то будуть відчутні наслідки, і зрештою постраждає український народ та його зусилля щодо боротьби з російською агресією. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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