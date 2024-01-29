Затягування США із продовженням допомоги Україні матиме вплив на об’єднану Європу - Президент

Президент Володимир Зеленський вірить, що США не припинять допомагати Україні. Однак затягування із ухваленням продовження допомоги матиме вплив на об’єднану Європу. Про це Президент заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише УНН.

Президент зазначив, що вірить, що США все ж таки не припинять допомогу Україні.

Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме росії