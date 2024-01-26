Держдеп: якщо США не зможуть надати допомогу, будуть відчутні наслідки, і зрештою постраждає український народ

У Сполучених Штатів немає якогось джерела для фінансування допомоги Україні без голосування Конгресу США за новий пакет допомоги. Якщо рішення не буде, то будуть відчутні наслідки, і зрештою постраждає український народ та його зусилля щодо боротьби з російською агресією. Про це заявив заступник речника державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу 25 січня, передає УНН.

Чарівного горщика з грошима не існує, і ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти настільки швидко, наскільки це можливо, щоб ми могли продовжувати виконувати свої зобов'язання щодо підтримки наших українських партнерів упродовж усього цього. Це, звичайно, означає у сфері безпеки, це означає економічно, це означає також і в гуманітарній сфері, і хоча я не маю якихось конкретних показників, які я міг би вам запропонувати, вони є – будуть реальні,.. відчутні наслідки, якщо ми не в змозі це зробити. І зрештою постраждає український народ та його зусилля щодо боротьби з російською агресією - сказав Пател.

Нагадаємо

У грудні в Сенаті США заблокували законопроект щодо надання мільярдів доларів безпекової допомоги Україні та Ізраїлю.

Повідомлялося, що Конгрес США повернеться до питання допомоги Україні лише у січні 2024 року.