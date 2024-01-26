Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ
Киев • УНН
США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.
У Соединенных Штатов нет какого-то источника для финансирования помощи Украине без голосования Конгресса США за новый пакет помощи. Если решения не будет, то будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ и его усилия по борьбе с российской агрессией. Об этом заявил заместитель спикера государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга 25 января, передает УНН.
Волшебного горшка с деньгами не существует, и мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать настолько быстро, насколько это возможно, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства по поддержке наших украинских партнеров на протяжении всего этого. Это, конечно, означает в сфере безопасности, это означает экономически, это означает также и в гуманитарной сфере, и хотя я не имею каких-то конкретных показателей, которые я мог бы вам предложить, они есть - будут реальные,... ощутимые последствия, если мы не в состоянии это сделать. И в конце концов пострадает украинский народ и его усилия по борьбе с российской агрессией
Напомним
В декабре в Сенате США заблокировали законопроект о предоставлении миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю.
Сообщалось, что Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года.
Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ
США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.
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