Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ

У Соединенных Штатов нет какого-то источника для финансирования помощи Украине без голосования Конгресса США за новый пакет помощи. Если решения не будет, то будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ и его усилия по борьбе с российской агрессией. Об этом заявил заместитель спикера государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга 25 января, передает УНН.

Волшебного горшка с деньгами не существует, и мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать настолько быстро, насколько это возможно, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства по поддержке наших украинских партнеров на протяжении всего этого. Это, конечно, означает в сфере безопасности, это означает экономически, это означает также и в гуманитарной сфере, и хотя я не имею каких-то конкретных показателей, которые я мог бы вам предложить, они есть - будут реальные,... ощутимые последствия, если мы не в состоянии это сделать. И в конце концов пострадает украинский народ и его усилия по борьбе с российской агрессией - сказал Пател.

Напомним

В декабре в Сенате США заблокировали законопроект о предоставлении миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю.

Сообщалось, что Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года.