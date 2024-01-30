Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

Израильские войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" у северной границы страны с Ливаном, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, а также добавил, что части израильской армии будут переброшены из Полосы Газы на север страны "с целью усиления сил на севере".

Об этом передает УНН с ссылкой на Times of Israel.

Детали

Они очень скоро начнут действовать... таким образом, силы на севере усиливаются - сказал Галлант.

Он также отметил, что "Силы, находящиеся рядом с вами... покидают поле боя и движутся на север, готовясь к тому, что будет дальше", - речь идет о скором развертывании израильского военного контингента на границе с Ливаном.

По словам главы оборонного ведомства Израиля, резервисты будут постепенно увольняться из армии, "чтобы подготовиться и быть готовыми к будущим миссиям".

Относительно боевых действий против ХАМАСа в секторе Газа, министр сказал, что война против исламистской палестинской организации "займет месяцы".

Дополнение

Ранее Галант заявлял, что Израиль внимательно следит за ситуацией на границе с Ливаном, где "Хезболла" продолжает провокации.

Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть на севере - сообщал он.

Напомним,

80% сети туннелей пропалестинского движения ХАМАС под Сектором Газа до сих пор функционируют после недель усилий Израиля уничтожить их.

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