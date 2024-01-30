Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  152098 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144100 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  141311 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  218102 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  275971 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Новости по теме

Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

Израиль объявил о скором развертывании войск на границе с Ливаном, заявив, что войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" там. Министр обороны Йоав Галант заявил, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.

Новости Мира •   •  13123 просмотра
Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

В Харькове прогремел взрыв - мэр

В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе баллистических ракет.

Война •   •  15676 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - мэр

Ремонт "синей ветки" столичного метро: подрядчик обещает завершить восстановление тоннеля уже осенью

Восстановление эстакадного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве планируют завершить до осени 2024 года. Поврежденный участок тоннеля длиной 27 метров будет демонтирован и отстроен заново, чтобы предотвратить риск обвала.

Общество •   •  15503 просмотра
Ремонт "синей ветки" столичного метро: подрядчик обещает завершить восстановление тоннеля уже осенью

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Экономический эксперт считает, что полномочия НБУ необходимо существенно сузить.

Экономика •   •  72960 просмотра
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота

Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.

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В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота

На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.

Криминал и ЧП •   •  11991 просмотра
На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.

Наши за границей •   •  11265 просмотра
В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Война •   •  21289 просмотра
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине

ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.

Война •   •  20947 просмотра
ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках расследования контрабандной сети в обход санкций против россии. Это стало результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Украины с международными журналистами.

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Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин