Ізраїль оголосив про неминуче розгортання військових сил на кордоні з Ліваном
Київ • УНН
Ізраїль оголосив про швидке розгортання військ на кордоні з Ліваном, заявивши, що війська можуть "дуже скоро вступити в бойові дії" там. Міністр оборони Йоав Галант заявив, що армійські підрозділи рухаються на північ з Гази для посилення сил на північному кордоні.
Ізраїльські війська можуть "дуже скоро вступити у бойові дії" біля північного кордону країни з Ліваном, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, а також додав, що частини ізраїльської армії будуть перекинуті зі Смуги Гази на північ країни "з метою посилення сил на півночі".
Про це передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Деталі
Вони дуже скоро почнуть діяти... таким чином, сили на півночі посилюються
Він також зауважив, що "Сили, що знаходяться поруч з вами... залишають поле бою і рухаються на північ, готуючись до того, що буде далі", - ідеться про швидке розгортання ізраїльського військового контингенту на кордоні з Ліваном.
За словами голови оборонного відомства Ізраїлю, резервісти будуть поступово звільнятися з армії, "щоб підготуватися і бути готовими до майбутніх місій".
Щодо бойових дій проти ХАМАСу в секторі Газа, міністр сказав, що війна проти ісламістської палестинської організації "займе місяці".
Доповнення
Раніше Галант заявляв, що Ізраїль уважно стежить за ситуацією на кордоні з Ліваном, де "Хезболла" продовжує провокації.
Ми не хочемо війни, але ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути на півночі
Нагадаємо
80% мережі тунелів пропалестинського руху ХАМАС під Сектором Гази досі функціонують після тижнів зусиль Ізраїля знищити їх.
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